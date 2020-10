Der bundesweite Aktionstag „Jugend trainiert“ bot den Anlass: In gleich in vier Disziplinen und zwei Spielen maßen sich die Dahlener Grundschüler am Mittwoch auf dem Sportplatz. Dass der Sportunterricht eine Zeit ausgesetzt werden musste, machte sich mitunter bemerkbar, aber tat dem Spaß an der Bewegung keinen Abbruch.