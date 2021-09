Jugendwehr räumt in Wermsdorf auf

Wermsdorf

Ohne Handschuhe, Greifzange und Müllsack ging am Donnerstag in Wermsdorf gar nichts. Ausgestattet damit, hatten sich die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr im Ort verteilt und Müll gesammelt. Die Aktion war Bestandteil des Umwelttages der Nachwuchs-Helfer und wird jedes Jahr durchgeführt. Dabei sorgen die Kinder und Jugendlichen am Alten Jagdschloss, auf dem Spielplatz und entlang der Schlossstraße für Sauberkeit. Unterstützt wurden sie dabei von Helfern aus der Freiwilligen Feuerwehr um Jugendwart Ronny Lange, von einigen Eltern und Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller.

Gemeinsam geht es schneller: Auch im Park am Alten Jagdschloss räumen die Mitglieder der Jugendwehr auf. Quelle: Jana Brechlin

Dabei gingen die Mitglieder der Jugendwehr, zu der aktuell 21 Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren gehören, ganz genau vor: Ihren Blicken entging nichts, jedes achtlos fallen gelassene Papier, jeder Kronkorken und jede Kippe wanderte in die Müllsäcke. Jetzt hoffen die Mädchen und Jungen, dass Einwohner und Gäste in Zukunft ihren Abfall nicht einfach liegenlassen, sondern selbst in den bereitstehenden Eimern entsorgen.

Von Jana Brechlin