Junger Oschatzer ruft zur Demo für Grundrechte auf

Oschatz

Der Rettungsassistent Gaston Bernhardt aus Oschatz ruft am Sonnabend um 15 Uhr zu einer friedlichen Demonstration für die Grundrechte auf dem Neumarkt auf. Im Interview erklärt der 25-Jährige, was er damit bezweckt.

Warum organisieren Sie am Sonnabend diese Aktion?

Anzeige

Ich habe meinen Beruf gewählt, um Menschen zu retten. Da ich in meinem Beruf auch viel mit Menschen rede, habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass die älteren Menschen einfach Angst kriegen durch die einseitigen Nachrichten von der WHO ( Weltgesundheitsorganisation) oder dem Robert-Koch-Institut. Es gibt kaum kritische Leute, die in den Medien zu Wort kommen. Und ich fühle mich zu Unrecht in meinen Grundrechten eingeschränkt. Corona ist nicht so schlimm, wie es in den Nachrichten dargestellt wird.

Weitere LVZ+ Artikel

Organisieren Sie die Demo als Privatperson oder steht hinter Ihnen eine Partei oder die neue Bewegung „Widerstand 2020“?

Als Privatperson. Die Parteien haben mich alle zutiefst enttäuscht, weil es keine oder nur sehr milde Reaktionen gegeben hat. Und zu Widerstand 2020: Ich hoffe wirklich, dass sie durchsetzen, wofür sie stehen.

Welche Kritik ist denn aus Ihrer Sicht angebracht?

Zum Beispiel die ungeklärte Frage, wie weit denn die Corona-Tests aussagekräftig und sicher sind. Und dann solche willkürlichen Maßnahmen wie die Schließung von Läden über 800 Quadratmeter. Da fehlt einfach die Transparenz. Ich bin aufgewühlt und enttäuscht von der Politik. Wir hatten uns schon in den vergangenen Jahre so viel erzählen lassen von der WHO – Thema Schweinegrippe. Da wurde uns vermittelt, dass Millionen von Menschen daran sterben würden. Die tatsächliche Zahl ist nie veröffentlicht worden. Ich fordere, dass jetzt ein Corona-Ausschuss untersucht, wo es Fehler gab, wo die WHO oder das Koch-Institut zu viel zu sagen gehabt hat. Die schrittweise Öffnung hätte schon viel eher erfolgen müssen.

Was müsste die Politik denn anders machen?

Wenn man tatsächlich Menschenleben retten wollte, dann dürfte es zum Beispiel keinen versteckten Zucker in Nahrungsmitteln und keine Waffenindustrie geben, dann dürfte Alkohol nur in bestimmten Mengen rausgegeben werden und auf deutschen Autobahnen müsste es ein Tempolimit 100 geben.

Wie soll die Demo am Sonnabend ablaufen?

Wir möchten friedlich unser Gesicht zeigen und dass wir anderer Meinung sind und für unsere Grundrechte einstehen. Ich werde ein paar Minuten sprechen. Und wer dann Lust hat, kann bei ruhiger Musik meditieren.

Von Frank Hörügel