Mügeln

„DEH BB 14“ ist gesichtet worden: Es ist die Ringnummer von einem der vier Geschwister im Nest der Weißstörche, die in Mügeln 2017 schlüpften und beringt worden sind. Nachdem die vier aufgeschreckt durch Feuerwerke zum Schulanfang 2017 abrupt aufgebrochen waren, war der Weißstorch „DEH BB 14“ der erste überhaupt, dem der Beringungszentrale des Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 2019 ein Wiederfund gemeldet wurde.

Damals – 799 Tage nach seiner Beringung – war er 370 Kilometer von Mügeln entfernt auf einem Feld bei Pawłowiczki im Südwesten Polens, nahe der Grenze zu Tschechien gesehen worden.

Mügelner Jungstorch erneut gesichet

Zwei Jahre später hat es ihn 1395 Tage nach seiner Beringung weiter nach Westen verschlagen, in nur noch knapp hundert Kilometern Entfernung von Mügeln: „Ein Storch wurde wieder gefunden bei Bautzen – dazu hat uns die Beringungszentrale in Hiddensee angeschrieben“, berichtet Hans-Jürgen Höhne vom Mügelner Heimatverein.

Die Storchenchronik des Vereins verrät auch, welchen Namen das Tier hat. Per Los entscheiden die Kinder der Stadt, wie das Tier abseits seiner Nummer genannt werden soll. In diesem Fall taufte Luca Grützmacher den Storch auf den Namen Anton.

Lesen Sie auch:

Anton hat inzwischen eine Gefährtin

Bei Anton handelt es sich laut der Post aus Hiddensee tatsächlich um ein Männchen, denn, so überliefert es der Brief, er sei am 8. April auf einem Horst in Radibor „kopulierend“ mit einer unberingten Partnerin gesehen worden.

Dabei handele es sich um eine seit 2010 dort bekannte Störchin, die wegen ihrer auffälligen Schnabelform „Klaffschnabel“ genannt wird. Sogar Fotobeweise soll es von der kompromittierenden Situation geben. Drei Tage später konnte dann auch Antons Ringnummer aus der Distanz abgelesen werden.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mügelner Störche brüten bereits an fünf neuen Eiern

Ob Anton nördlich von Bautzen bald selbst Vater wird, ist noch offen, seine Eltern sind auch in diesem Jahr wieder auf dem besten Weg für Geschwister in Mügeln zu sorgen: Momentan, so Hans-Jürgen Höhne, brüteten sie auf fünf Eiern im Nest.

Das sieht man ja, wenn man über den Heimatverein ins ‚Storchen-TV‘ reinschaut. Auf die neue Kamera sind wir schon von vielen angesprochen worden, sie hat sehr viele angenehm mit ihrer guten Qualität überrascht.“

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Altstorch stellt „Diebesgut“ sicher

Aus dem Nest, in das Internetnutzer so spähen können, hatten Mitglieder des Heimatvereins Mogelin noch vor Ankunft des namenlosen Brutpaares etwas Nistmaterial entwendet, um auch andere Horste für Störche attraktiver zu machen.

Am Anger schlug das fehl: Einer der Altstörche entdeckte den Diebstahl und stibitzte kurzerhand zurück. Höhne konnte ihn bei der Tat im Foto festhalten: „Wir hatten es selbst umgedreht gemacht, es auf den Anger geschafft – und er holt es zurück.“

Von Manuel Niemann