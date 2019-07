Lampertswalde/Sörnewitz

Relativ lange war nichts mehr von Wölfen in der Collm-Region zu hören gewesen. Doch jetzt ist wieder ein Tier gesichtet worden. Denis Sonnenburg war am vergangenen Donnerstag in den Vormittagsstunden mit dem Auto zwischen Lampertswalde und Sörnewitz unterwegs, als er in etwa 200 Meter Entfernung auf einer Wiese ein großes Tier laufen sah.

Erst dachte ich, es ist ein Hund

„Am Anfang habe ich gedacht, das ist bestimmt ein Hund, doch dann habe ich schnell mitbekommen, dass es sich wahrscheinlich um einen Wolf handelt“, sagt Denis Sonnenburg gegenüber der OAZ. Nach den Informationen von Sonnenburg war der Wolf offenbar allein unterwegs und bewegte sich von Lampertswalde in Richtung Sörnewitz. „Ich habe angehalten und mit dem Handy ein paar Fotos gemacht, doch leider ist die Qualität auf diese Entfernung nicht besonders gut“, sagt der junge Mann.

Die Wolfssichtung ist für den jungen Salbitzer schon etwas Besonderes. „Man liest in der Zeitung von Wölfen oder sieht im Fernsehen eine Reportage. Aber wenn dann wirklich ein Wolf vor einem läuft, dann hat man schon ein komisches Gefühl“, sagt Sonnenburg.

Sichtungen auch bei Leckwitz

Dass der Salbitzer wirklich einen Wolf gesehen ist, gilt als wahrscheinlich. In der Vergangenheit haben vor allem männliche Tiere auf ihren Wanderungen die Collm-Region durchquert. Eine ähnliche Begegnung wie Denis Sonnenburg hatte im März auch Josef B. aus Liebschütz. Ihm waren zwischen Sahlassan und Leckwitz gleich zwei Wölfe vor die Kamera gelaufen. Doch leider ließ sich auch hier nicht genau klären, um was für Tiere es sich handelte.

Dass Wölfe in der Region unterwegs sind, ist unstrittig. Schon vor fünf Jahren bestätigte Giso Damer, Sachgebietsleiter der Unteren Naturschutzbehörde und Wolfsbeauftragter des Landkreises, dass die Tiere Gebiete wie die Dahlener Heide und den Wermsdorfer Wald durchstreifen. Zuletzt hatte die Tiere im Gehege von Schöna einen schweren Schaden angerichtet. Dort wurden von einem Wolf beziehungsweise mehreren Wölfen eine fünf Jahre alten Hirschkuh und zwei einjährige Hirschkälber (Rotwild) gerissen. Der Schaden von 1600 Euro wurde den Besitzern in diesem Jahr ausgezahlt. Außerdem werden regelmäßig Kadaver von Wildtieren gefunden, die deutliche Zeichen von Wolfsrissen zeigen.

Nach wie vor stellen die Wölfe für Menschen keine direkte Bedrohung dar. Die Tiere sind meistens nachtaktiv und meiden die Nähe von Menschen. Weitere Wolfssichtungen gelten als wahrscheinlich.

Von Hagen Rösner