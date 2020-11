Kahlschlag im Oschatzer Fliegerhorst? Stadtverwaltung dementiert

Fliegerhorst

Kahlschlag im grünsten Stadtteil? Mit Sorge beobachten Anwohner des Fliegerhorsts Baumfällarbeiten im Bereich Alte Wache und Drosselweg. Viele Menschen, die sich bewusst für ein Eigenheim oder eine Wohnung im Grünen entschieden haben, sehen das, was das Wohnen dort ursprünglich ausmachen sollte, verschwinden. Dazu dürfte nicht zuletzt die Rohdung von rund drei Hektar Waldfläche für neue Eigenheime beigetragen haben. Dass Ausgleichspflanzungen in Wermsdorf durch den Sachsenforst stattfinden, tröstet wenige. Durch das zunehmende Verschwinden von Bäumen, gingen auch die Lebensräume für dort lebende Tiere, allen voran Vögel, verloren.

Die neuerlichen Fällungen haben jedoch einen anderen Hintergrund, sollen gar zur Erholung der Natur beitragen. Die Waldfläche zwischen Drosselweg und Alter Wache wird in diesen Tagen regulär durchforstet, teilt die Stadtverwaltung Oschatz mit. „Der Revierförster hat die Bäume gekennzeichnet, die gefällt werdensollen. Sie waren krank oder standen zu dicht. Ziel der Durchforstung ist es, dass die gesunden Eichen bessere Bedingungen haben wenn die morschen, kranken Bäume weg sind“, verdeutlicht die Pressesprecherin Anja Seidel. Die Arbeiten seien inzwischen abgeschlossen.

In diesem Zusammenhang bittet sie, in diesem kleinen Wäldchen künftig keinen Müll mehr zu entsorgen. „Die Durchforstung brachte eine Menge Unrat zum Vorschein. Im Interesse der Natur sollten vorhandene Angebote der Müllentsorgung genutzt werden“. Desweiteren unterbreitet sie ein Angebot: „Wer Interesse an Brennholz hat, kann dieses beim städtischen Bauamt anmelden, am besten telefonisch unter der Telefonnummer 03435 970266.“

Von Christian Kunze