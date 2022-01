Kalter Start ins neue Jahr: Fünfjährige haben keine Angst vor Eiswasser

Luppa

Eddie, Emil und Moritz waren in diesem Jahr die ersten Neujahrsbader in Luppa. Begleitet von ihren Eltern zögerten die drei Fünfjährigen keinen Augenblick und stützten sich wagemutig ins etwa acht Grad kalte Wasser des Luppaer Naturbades. Die aktuelle Corona-Notfallverordnung ließ eine organisierte Veranstaltung nicht zu. Normalerweise säumen am ersten Tag des Jahres hunderte Schaulustige das Ufer, um etwa 60 Leuten zuzuschauen, wie sie im eiskalten Wasser baden.

Lokalzeitung macht neugierig

Einige der sonst regelmäßig etwa 60 bis 70 Neujahrsbader hüpften aber privat am ersten Tag des Jahres in die nächstgelegene Badegelegenheit, die heimische Regentonne oder ähnliches. Offensichtlich durch den Beitrag in der Leipziger Volkszeitung vom 30. Dezember inspiriert, hatte sich übrigens ein Team des MDR-Sachsenspiegel auf den Weg nach Luppa gemacht – in der Hoffnung, einige Wasserratten anzutreffen.

Spontanbader in Luppa

Es lohnte sich, denn tatsächlich traf das Team auf einige Spontanbader. „Als Veranstaltung mit Badern und Publikum hätte es mehr Spaß gemacht. Im Training zu bleiben und die Tradition etwas zu wahren, ist aber auch sehr schön“, meinte beispielsweise Sebastian Beier, einer der drei Ur-Bader aus dem Jahre 2003. Er hofft jetzt, dass am Neujahrstag 2023 wieder das öffentliche Neujahrsbaden stattfinden kann.

Von Volkmar Beier