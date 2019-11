Kam er aus dem Wermsdorfer Wald? Wolf auf A14 von Transporter erfasst

Roßwein

Diese Begegnung hat der Wolf nicht überlebt. Am Sonnabend versuchte ein einzelnes Tier, die Autobahn 14 in Höhe von Roßwein zu überqueren. Gegen 18.45 Uhr stieß der Wolf mit einem Transporter zusammen, der vom Dreieck Nossen in Richtung Döbeln unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Wolf hochgeschleudert und krachte anschließend auf einen Renault.

Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der Wolf verstarb an Ort und Stelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Wolfsbeauftragter prüft Herkunft des Tieres

Wie die Beamten weiter bekannt gaben, wurde das Tier an den Wolfsbeauftragten übergeben. Noch ist unklar,ob es sich um einen Rüden oder eine Fähe handelt. Der Beauftragte kontrolliert jetzt, ob der Wolf registriert war oder gar einen Sender getragen hat. Zudem werde überprüft, aus welchem Rudel er stammen könnte.

Offen ist damit, ob das Tier nicht auf Wanderschaft war und aus den anliegenden nordsächsischen Territorien stammte. Wölfe sind im Landkreis Nordsachsen laut einer kürzlich erst veröffentlichten Übersicht zum Wolfsmonitoring-Jahr 2018/19 weiter auf dem Vormarsch.

Wolf breitet sich in Nordsachsen aus

Demnach gibt es in der Region zwischen dem Wermsdorfer Forst und Eilenburg ein weiteres potenzielles neues Wolfsgebiet. Hier liegen einzelne Nachweise vor. Ob es sich aber tatsächlich um ein neu etabliertes Wolfsterritorium handelt, sei noch nicht sicher belegbar, erläuterte die Fachstelle Wolf des Landesumweltamtes Sachsen.

„Status unklar“, so lautet zunächst die Einordnung. Auch in der Dahlener Heide lebt seit einiger Zeit ein Rudel, dass schon mehrfach im Verdacht war, Nutztiere gerissen zu haben

Ausgedehnte Verbreitungsgebiete

Der Landkreis beheimatet außerdem ein weiteres Rudel in der Region Delitzsch. Im Bereich der Dübener Heide sind sogar zwei Wolfsrudel aktiv. Eines davon lebt in Sachsen-Anhalt und eines hat seinen Schwerpunkt im Authausener Wald östlich von Bad Düben.

Im Osten des Landkreises grenzt das Revier eines Wolfsrudels in der Gohrischheide an. Und im Nordosten hat ein Rudel in der Annaburger Heide auch einen Teil seines Reviers im Landkreis. Da der Großteil des Reviers in anderen Bundesländern – Brandenburg und Sachsen-Anhalt – liegt, wird es vom Landesumweltamt aber nicht als sächsisches Rudel gezählt.

Von OAZ