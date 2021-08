Kamera spürt Schäden in Salbitz auf

Salbitz

Wegen der Abnahme der Reparaturarbeiten am Kanal in der Oschatzer Straße war der Abwasserverband „Untere Döllnitz“ gestern mit seinem Spülwagen und der Kameratechnik vor Ort. Diese neue Errungenschaft wollte sich Bürgermeisterin Cathleen Kramm in Aktion ansehen und hatte dazu noch ein Anliegen.

In der Lindenstraße, die in die Baustelle mündet, war eine Absenkung entdeckt worden, die mit dem Abwasserkanal in Verbindung stehen könnte. Um diesen Verdacht zu klären, spülten die Mitarbeiter des Abwasserverbandes zunächst die Strecke, um dann ihre neue Technik einzusetzen.

Kanal insgesamt in schlechtem Zustand

„Die 50 bis 60 Jahre alte Betonröhre ist insgesamt in einem wenig erfreulichen Zustand“, konstatierte Techniker Peter Jahn. Das liege auch am Material, das durch die Abwässer und deren Ausgasungen angegriffen werde. Noch deutlich vor der Straßenabsenkung registrierte Tom Altmann ein Loch im Kanal. Sein Kollege Marcel Lentz spürte die Stelle, an der die Kamera dabei stand, mit einem Ortungsgerät auf und markierte sie. Sie befindet sich neben der Straße und ist nur wenig überdeckt – könnte vielleicht sogar per Handschachtung repariert werden. Ein paar Meter weiter führen von Nagern gegrabene Gänge an die Oberfläche. Die Stelle war den Mitarbeitern schon beim Spülen und anschließenden Absaugen aufgefallen.

Kurz vor dem Abzweig der Hauptleitung in den Abzweig, der unter das abgesackte Straßenstück führt, musste die Kamera kapitulieren. Das Rohrstück war zu schmal, um es zu befahren. Also sollte über den Schacht oberhalb der Schadstelle eine Kamera eingeschoben werden. Überraschenderweise stand der Schacht jedoch mit fauligem Wasser voll.

Reparatur soll kurzfristig erfolgen

Also war wieder spülen und absaugen angesagt. Mittlerweile waren auch Anwohner vor Ort und über die schnelle Hilfe begeistert. Sie hatten erst kurz zuvor um Unterstützung gebeten, weil ihre Kleinkläranlage offenbar nicht mehr richtig funktionierte. Dass der Spülwagen nicht wegen ihre Anrufs hier war, störte sie nicht, wenn nur das Problem gelöst würde.

Nach mehrmaligem Spülen konnte die Kamera tatsächlich in diesen Abschnitt gelassen werden. Dort ist – wie befürchtet – der Kanal eingebrochen. „Der Reparaturauftrag ist ausgelöst“, teilte Bürgermeisterin Cathleen Kramm gestern Nachmittag der Oschatzer Allgemeinen mit. Die Firma, die derzeit die Kanalarbeiten an der Oschatzer Straße erledigt, soll sich danach, möglichst noch in dieser Woche, mit diesem Problem beschäftigen.

Von Axel Kaminski