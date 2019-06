Zaußwitz

Während die Kameraden aus Gaunitz und Terpitz die Veranstalter des Terpitzer Sportfests unterstützten, traten alle anderen fünf Ortswehren beim Feuerwehrausscheid der Gemeinde Liebschützberg an. Dieser fand wegen des 180-jährigen Bestehens der Zaußwitzer Wehr im Rahmen des Dorffestes dort statt.

Bürgermeister David Schmidt (parteilos) betonte bei der Eröffnung, dass er den Zaußwitzern gern ihr neues Löschfahrzeug übergeben hätte. Der Fördermittelbescheid dafür liegt schon lange vor, jedoch schlug eine erste Ausschreibung fehl, so dass man nun auf eine Auslieferung im kommenden Jahr hofft. Der Feuerwehrnachwuchs und alle anderen jungen Festbesucher konnten sich dafür am Sonnabend auf einem neuen Feuerwehrfahrzeug austoben. Von den Dimensionen her konnte es durchaus mit der Technik der anderen Wehren mithalten. Allerdings benötigt es ein zuverlässig arbeitendes Gebläse, um stabil in Form zu bleiben.

Zur Galerie Zum 180-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Zaußwitz fand der Feuerwehrausscheid der Gemeinde iebschützberg an diesem Wochenende in diesem Ortsteil statt.

Titelverteidigung scheitert an Zeitstrafe

Zum Wettkampf reiste die Bornitzer Wehr als Titelverteidiger an, aber noch vor der Siegerehrung ab. Die Kameraden hatten den Gemeindeausscheid 2017 und 2018 gewonnen. Damit bestand für sie die Chance, den Wanderpokal am Weiterwandern zu hindern. Ihre Zeit vom Startkommando bis zum Abschluss des Bekämpfens der beiden Ziele war auch die schnellste. Allerdings wurde der Regelverstoß, dass sich der Gruppenführer am Aufbau der Ausrüstung beteiligt hatte, mit einer Zeitstrafe geahndet. Damit ließen die Bornitzer immer noch die Wehren aus Leckwitz, Zaußwitz und Wellerswalde hinter sich, der Sieg ging aber an die Kameraden aus Laas.

Von Axel Kaminski