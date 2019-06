Oschatz

Was Udo Lindenberg kann, das kann der Kammerchor Ton-Art schon lange: Zum Konzert am Sonntagabend in der Oschatzer St. Aegidienkirche sangen die Kinder der Chormitglieder begleitet von ihren Eltern den Lindenberg-Klassiker „Wozu sind Kriege da?“ – der mit viel Beifall honorierte Höhepunkt des einstündigen Konzertes.

Etwa 300 Zuhörer lauschten dem Programm unter dem Titel „Lieder zwischen Krieg und Frieden“, das bereits zuvor am Sonntagnachmittag in der Dahlener Kirche erklang. Überwiegend schwermütige Werke von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach oder Rudolf Mauersberger sangen die etwa 30 Chormitglieder. In der Trauermotette von Rudolf Mauersberger wurde zum Beispiel der Bombenangriff 1945 auf Dresden verarbeitet.

Ton-Art gewinnt Muldentaler Chorwettbewerb

Einen Tag zuvor hatten die Mitglieder von Ton-Art ihren bisher größten Erfolg. Beim Muldentaler Chorwettbewerb in Colditz siegten sie in der Kategorie „Gemischte Chöre“, holten 23 von 25 möglichen Punkten. Dazu Chormitglied Andreas Wolf: „Dass wir den Wettbewerb gewonnen haben, das haben wir unserem Chorleiter Benjamin und seiner Frau Clara zu verdanken.“ Benjamin Zschau kündigte zudem an, dass es im nächsten Jahr zum zehnjährigen Bestehen von Ton-Art ein Jubiläumskonzert geben werde.

Von Frank Hörügel