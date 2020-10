Kampf um die Kaffeekannen: Jagt Döbeln Oschatz die Fans ab?

Oschatz/Döbeln

Einmal Weltmeister sein: Im Jahr 2009 erfüllten sich die Oschatzer diesen Traum. Mit einer riesigen Sammlung von genau 18 179 Kaffeekannen sicherten sie sich den Weltmeister-Titel. Der britische Guinness-Verlag bestätigte per Urkunde, dass die Oschatzer mit ihren 18 179 Kaffeekannen Weltmeister sind.

Rövershagen vom Thron gestoßen

Doch die Freude sollte nicht lange währen. Denn in Karls Erlebnis-Hof in Rövershagen bei Rostock neidete man den Oschatzern den Titel. Dafür gab es einen guten Grund: Die abgebrühten Sachsen hatten den Küstenbewohnern den Weltrekord-Titel gnadenlos abgejagt, den die Rövershagener bis dahin mit 13 267 Kannen gehalten hatten.

Karls als Rekordhalter im Guinness-Buch der Rekorde

Die Nordlichter wollten die Oschatzer nun schnellstmöglich wieder vom Thron stoßen, was schließlich auch gelang. „Aktuell ist Karls als Rekordhalter im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen“, bestätigt Nadja Schriever vom Betrieb Karls Erlebnis-Hof in Rövershagen auf Anfrage. Nach ihren Angaben sind es zur Zeit mehr als 60 000 Kannen, die in den fünf Erlebnis-Dörfern und dem Erdbeerhof vom Publikum besichtigt werden können. Karls-Erlebnisdörfer gibt es neben dem Stammsitz in Rövershagen auch auf Usedom und Rügen sowie in Wustermark-Elstal bei Berlin und Ratekau-Warnsdorf bei Lübeck.

Erstes Karls Erlebnis-Dorf in Sachsen

So weit so gut: Ein Jahrzehnt später war der spannende Kaffeekannen-Konkurrenzkampf zwischen Karls und Oschatz fast in Vergessenheit geraten – bis vor wenigen Tagen. Da wurde bekannt, dass das erste Karls Erlebnis-Dorf in Sachsens Mitte an der Autobahn 14 bei Döbeln entstehen soll – als ländlich geprägter Freizeitpark auf einem 17 Hektar großen Grundstück. Erlebnisattraktionen eines Freizeitparkes sollen hier mit einer Mischung aus Hofläden, Manufakturbetrieb, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten verbunden werden.

Döbeln auch eine Kaffeekannen-Sammlung

Doch damit nicht genug: „Selbstverständlich wird unser neues Dorf in Döbeln auch eine Kaffeekannen-Sammlung bekommen“, teilt Nadja Schriever vom Karls Erlebnis-Hof mit. Wird nun der Kaffeekannen-Konkurrenzkampf zwischen Oschatz und Döbeln entfacht? Katja Bachmann, die als Managerin des O-Schatz-Parkes auch für die Kannensammlung verantwortlich ist, bleibt gelassen. Im ersten Moment sei sie schon etwas überrascht von der Nachricht gewesen, dass auch das nur 25 Kilometer Döbeln ein Erlebnis-Dorf bekommen soll. „Die Frage ist, ob das bei uns die Besucherzahl verringert? Ich glaube eher nicht, denn wir haben hier die Ruhe, den Tierpark – und unsere Besucher müssen keinen Eintritt zahlen“, zählt die Park-Managerin auf.

Oschatzer Sammlung nur geringfügig gewachsen

Ob Oschatz noch mal Anlauf zur Jagd auf den Weltmeister-Titel nimmt, steht in den Sternen. Denn seit dem Titelgewinn im Jahr 2009 ist die Sammlung nur geringfügig gewachsen. „Wir haben die Leute nicht mehr dazu aufgerufen, ihre Kaffeekannen bei uns abzugeben, weil uns einfach der Platz dafür fehlt“, nennt Katja Bachmann den Grund. Deshalb seien seit 2009 nur etwa 400 neuen Kannen dazu gekommen.

Ideen für O-Schatz-Park

Vielleicht gerät ja aber auch Oschatz wieder ins Kaffeekannen-Jagdfieber, wenn Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln seine Pforten geöffnet hat. „Dann werde ich auch mal hinfahren und ein paar Ideen für unseren O-Schatz-Park sammeln“, sagt Katja Bachmann.

Von Frank Hörügel