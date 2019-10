Kanalsanierung im Norden von Oschatz

Oschatz

Die Mühlberger Straße am nördlichen Ortsrand von Oschatz wird noch in diesem Monat zu einer Baustelle. Das teilt der Abwasserverband Untere Döllnitz mit und bittet um Beachtung. „Bei einer Videobefahrung des Mischwasserkanals im April stellten die Verbandsmitarbeiter größere Korrosionsschäden fest. Der Kanal besteht aus Stahlbeton und wurde im Jahr 2001 neu gebaut“, informiert Sachbearbeiterin Ricarda Wohllebe. Besonders betroffen sei der Bereich zwischen dem Ortsausgang Oschatz und Gewerbegebiet Terpitz bis zum Abzweig Mannschatzer Straße hinter dem Kreisverkehr. Seit 2009 ist an den Kanal die Pumpstation Terpitz über eine Druckleitung angeschlossen.

Vier Wochen Bauzeit

Um die fortschreitende Betonkorrosion zu verhindern, werden Mitarbeiter der Firma Aarsleff Rohrsanierungs GmbH aus Dresden voraussichtlich ab Ende Oktober in den vorhandenen Mischwasserkanal einen Inliner einziehen. „Dieser Liner schützt den Betonkanal vor weiteren Schäden und erhält die Standsicherheit“, so Wohllebe weiter. Renoviert werden müssen laut Verband rund 500 Meter Kanal. Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben, fünf Unternehmen haben ein Angebot abgegeben. Der Verwaltungsrat hat den Auftrag am 30. September in öffentlicher Sitzung an die Aarsleff Rohrsanierung GmbH aus Dresden vergeben. Baustart ist voraussichtlich am 28. Oktober, die geplante Bauzeit liegt bei vier Wochen.

Platz für Rückhaltebecken

Der Abwasserverband will des weiteren das leer stehende Haus in der Dresdener Straße 10 abreißen lassen. Zur nächsten öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrates am 10. Oktober um 8.30 Uhr in der Verbandsverwaltung in der Mannschatzer Straße 38 soll der Auftrag für den Abriss vergeben werden. Das Grundstück zieht der Verband bei der Untersuchung für die Standorte zur Errichtung möglicher Regenrückhaltebecken in Betracht. Die ehemalige Landwirtschaftsbank wurde zuletzt von Osteuropäern bewohnt und bot keinen schönen Anblick.

Von Christian Kunze