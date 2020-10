Kapitaler Fang: Schon wieder ein Riesenwels in der Elbe gefangen, diesmal bei Meißen

Strehla/Meißen

Erst im Juni machte ein Hobbyangler aus der Oschatzer Nachbarstadt Strehla in der Elbe den Fang seines Lebens. In einem kräftezehrenden Duell konnte er einen Riesenwels an Land ziehen.

Jetzt hatte erneut ein Angler aus dem benachbarten Landkreis Meißen Glück. Am Elbufer bei Meißen konnte Markus Mönnich einen kapp einen Meter langen und über einen Zentner schweren Wels fangen. Den Superfang konnten Mönnich und sein Schwager am vergangenen Wochenende machen. Dabei war auch hier das Duell Mensch gegen Fisch langwierig. Etwa eine Stunde dauerte der Kampf – und am Ende mussten noch Zuschauer helfen, den Fang sicher an Land zubringen.

Während viele Angler es vorziehen, den Fisch nach dem Kampf wieder ins Wasser zu setzen, wollen die beiden Meißner den Riesen-Wels aus der Elbe verspeisen.

Tatsächlich scheint der Bestand an Welsen in der Elbe in den vergangenen Jahren gestiegen zu sein. „Dem Fisch wird man in Zukunft noch öfter begegnen“, sagt Erik Flading vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam. Dabei seien im Wasser verschwundene Dackel nicht unbedingt Anglerlatein, da sich Welse auch an kleine Säugetiere heranmachen. In einem Welsbauch seien schon tote Ratten entdeckt worden.

Von Hagen Rösner