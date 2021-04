Wenn bei Gottfried Schubert die Gläser in der Schrankwand klirren, dann ist es wieder so weit. Vor seinem Haus an der Kreuzung Leipziger Platz rattert ein Brummi über die gepflasterte, mit Bitumen geflickte Fahrbahn und bringt die Gläser zum Schwingen. Bei den Anwohnern der Bahnhofstraße in Oschatz liegen mittlerweile die Nerven blank.