Oschatz

Was die Oschatzer Werbegemeinschaft mit Kleidung und Accessoires zur Modenacht im September macht, hält jetzt auch im Mai Einzug. Bei der zweiten Auflage des neu belebten Autofrühlings, der Oschatzer Blechnacht, verwandelt sich das Stadtzentrum am Sonnabend, dem 11. Mai, in einen Laufsteg. Allerdings sind die Models dann keine aus Fleisch und Blut, sondern aus Metall. Der Rote Teppich und Scheinwerferlicht werden dann für des Deutschen liebstes Kind aufgefahren – das Automobil! Ergänzt wird das Angebot durch eine Tuningmeile mit Wettbewerben, Kinderanimation und einem Gewinnspiel der Händler.

Laufsteg für Autos

Wie Werbegemeinschaftsvorsitzender Thomas Schupke jetzt mitteilt, steht das grobe Rahmenprogramm für den Tag fest. Los geht es um 16 Uhr mit einer musikalischen Einstimmung durch die Geile Gugge. Ab 16.30 Uhr findet dann die erste Runde des Auto-Laufstegs statt, auf dem lokale und regionale Händler neue Modelle präsentieren. Gegen 18 Uhr tritt eine Zumba-Gruppe auf, im Anschluss sind erneut Autos auf dem Laufsteg zu erleben. Um 20 Uhr findet schließlich die Siegerehrung des Tuningwettbewerbs statt, gegen 20.30 Uhr folgt die dritte und letzte Präsentation der Autohäuser.

Jenny Richter und Oliver Heese tunen für ihr Leben gern und gehörten 2018 zu den Ausstellern der Blechnacht. Quelle: Christian Kunze

Zum Abschluss der Blechnacht werden die Gewinner des Werbegemeinschaftsgewinnspiels bekannt gegeben. Dem Gewinner winkt ein Fahrsicherheitstraining mit Beifahrer bei der Dekra, Platz 2 sind zwei Sonnabendtickets für die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft (DTM) auf dem Lausitzring, der Drittplatzierte erhält einen Einkaufsgutschein der Werbegemeinschaft im Wert von 50 Euro.

Rahmenprogramm geplant

Zu entdecken gibt es dieses Jahr auf der Lutherstraße Autohäuser, am Altmarkt die Tuner und einen Laufsteg sowie die Brunnenseite des Altmarktes mit Kinderbespaßung und Quads, die Sporerstraße bietet ebenfalls Autohäuser sowie „4 US Cars“. Auf dem Neumarkt ist neben Autohäusern auch eine Hüpfburg zu finden und zwei Bierinseln. Die Geschäfte der Innenstadt haben an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet.

Von Christian Kunze