Karpfenplastik für Jubiläum in Wermsdorf

Wermsdorf

Bei den kunstbegeisterten Zehntklässlern in Wermsdorf dreht sich schon Wochen vor dem Horstseefischen alles um Karfen. Jedenfalls um einen Karpfen – und was für einen: überdimensional groß und besonders schwergewichtig, denn die Oberschüler gestalten anlässlich des 50. Festjubiläums eine Karpfenplastik. Die Figur ziert besondere Wermsdorfer Details für das Ortswappen oder das Schloss Hubertusburg und soll am 11. Oktober, zur offiziellen Eröffnung des Horstseefischens am Teichufer enthüllt werden.

Der Kunstkurs der 10. Klasse an der Oberschule Wermsdorf gestaltet eine Karpfenplastik zum 50-jährigen Jubiläum des Horstseefischens. Quelle: Jana Brechlin

Die Idee dazu kam von Teichwirtschaftschef Georg Stähler. Dieser kannte solche Figuren von seinen Kollegen in Bayern. „Dort gibt es schon einige davon, vor ein paar Jahren hatten wir auch mal einen solchen Karpfen hierher ausgeliehen. Jetzt war es an der Zeit für eine eigene Figur“, findet er und organisierte die Plastik aus Fiberglas.

Auf der Suche nach einem Partner für die Umsetzung wandte er sich an Kerstin Friedrich, Verkaufsleiterin bei Leipzig Media für Oschatz. „Mit diesem Vorschlag ist Herr Stähler bei mir offene Türen eingerannt“, räumte sie ein und sagte zu, dass die LVZ die Kosten für das Material übernimmt. Die kreative Leistung kommt nun aus der Oberschule Wermsdorf, wo Kunstlehrerin Lydia Adler mit den Zehntklässlern für die Umsetzung neben den üblichen Kunststunden extra zwei Projekttage von der Schulleitung eingeräumt wurden.

Der Kunstkurs der 10. Klasse an der Oberschule Wermsdorf gestaltet eine Karpfenplastik zum 50-jährigen Jubiläum des Horstseefischens. Quelle: Jana Brechlin

„Die Zeit brauchen wir auch, weil das schon eine anspruchsvolle und aufwendige Aufgabe ist“, unterstreicht sie: Nach der Auswahl der Entwürfe, musste die Plastik grundiert werden, bevor die Motive vorgezeichnet wurden und schließlich mit Lackfarben ausgefüllt werden. „Am Ende kommt noch einmal Klarlack darüber, damit die Figur auch wirklich wetterfest ist.“

Der Kunstkurs der 10. Klasse an der Oberschule Wermsdorf gestaltet eine Karpfenplastik zum 50-jährigen Jubiläum des Horstseefischens. Quelle: Jana Brechlin

Das Projekt sei zwar ungeplant in den Kunstunterricht gekommen, aber eine gute Schule: „Die Jugendlichen machen Bleistiftskizzen, stimmen Größenverhältnisse ab, mischen Farben an und arbeiten mit Licht und Schatten – hier werden gerade ganz viele Fertigkeiten verknüpft“, beschreibt die Lehrerin. Den Schülern wie Michelle Jersmann gefällt die Herausforderung. Nachdem sie gemeinsam mit Mitschülern für die Einteilung auf dem Karpfen verantwortlich war, trägt sie ein grünes Band quer über der Figur auf. „Das ist für einen Schriftzug und unsere Initialen“, erklärt sie.

Von Jana Brechlin