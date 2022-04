Kartenverkauf für das Maiturnen des Oschatzer Turnvereins

Oschatz

Es sind nur noch 30 Karten für das Mai-Turnen des Oschatzer Turnvereins übrig. Daher wird es am 29. April von 16 bis 19 Uhr einen öffentlichen Verkauf in der Turnhalle Grundschule Collmblick gehen. Wer zuerst kommt, erhält die Karten.

„Art of dance“ lautet das Motto des Mai-Turnens. Lange haben die Turnerinnen und Turner auf ihren großen Auftritt gewartet. Zwei Mal musste das Weihnachtsturnen verschoben werden. Nun soll nicht länger gewartet werden. „Es wird nicht wie das Weihnachtsturnen. Das geben die Gegebenheiten nicht her. Es sind weniger Übungen und weniger Gruppen, aber dafür ganz viel Motivation und Freude“, sagt Emily Griehl vom Oschatzer Turnverein. Es wird viele Überraschungen und Höhepunkte geben, die es beim traditionellen Weihnachtsturnen nicht gegeben hätte.

Open Air am 7. Mai

Das Mai-Turnen findet auf dem Sportplatz der Grundschule Collmblick unter freiem Himmel statt. So können alle eventuellen bestehenden Corona-Richtlinien eingehalten werden. Es werden Matten bereitgelegt, Bühnenwagen aufgebaut und Geräte aufgestellt. Viele Planungen haben die Trainerinnen Tina und Marion Weidemann sowie Emily Griehl in das Mai-Turnen gesteckt. Alle Turnerinnen und Turner haben viel geübt. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen. Los geht es am Samstag, 7. Mai um 20 Uhr.

Von Kristin Engel