Kassensturz in Clanzschwitz: Liebschützberg blickt auf die Finanzen

Liebschützberg

Im September musste der Blick auf die Haushaltssituation in der Gemeinde noch ausfallen, weil Kämmerin Grit Jahn kurzfristig nicht an der Gemeinderatssitzung teilnehmen konnte. Das erhöhte die Spannung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Clanzschwitz auf die nackten Zahlen: Wie wirkt sich die Coronakrise bislang auf den Haushalt aus?

„Alles in allem sieht es verhältnismäßig gut aus“, sagte Jahn, die durch die pandemiebedingten ausgefallenen Sitzungen die sonst übliche Bilanz zum Halbjahr erst jetzt präsentieren konnte. Der Haushalt sei im Großen und Ganzen noch ausgeglichen und (Stand 31. August) plankonform.

Anzeige

Bislang noch keine hohen Verluste

Verluste oder Abgaben seien bislang nicht zu beklagen, was aber auch daran liege, dass etwa die Gewerbesteuer vorausgezahlt werde oder auch sich die Schlüsselzuweisungen für die Kommune noch an der Zeit vor Corona orientierten. Dementsprechend müsse die Kommune damit rechnen, dass Rückzahlungen auf sie zukommen könnten. Ob und in welcher Höhe könne noch niemand voraussagen.

Einen kleinen Einbruch habe es bei den Kita- und Elternbeiträgen gegeben. Weil diese zwei Monate ausgesetzt wurden, fehlten 40.000 Euro in der Gemeindekasse, die auszugleichen sei beantragt.

Manche Kostensenkung kommt ungeplant

Zugleich habe das dazu geführt, dass auf Seite der Aufwendungen gespart wurde: Bis auf die Reinigungskosten verursachten die Kindertageseinrichtungen in dieser Zeit eben weniger Kosten. Auch an anderer Stelle mussten bestimmte Vorhaben einfach erst einmal auf Eis gelegt werden.

Ungeplant eingespart werde auch bei den Personalaufwendungen für die Verwaltung. Dort war vorgesehen, eine Stelle nicht mehr zu besetzen. Eine weitere verursacht nun auch keine Kosten: Die Auszubildende, die die Gemeinde ab 1. September einstellte, hatte kurz darauf aus privaten Gründen die Stelle wieder gekündigt.

Unverhofft profitiert habe die Gemeinde auch durch Sofortmittel, wie sie für Schulen zugewiesen wurden, um Laptops für sozial benachteiligte Kinder anzuschaffen.

Krisenjahr schlägt sich vermutlich erst mit Verzögerung nieder

Die liquiden Mittel der Kommune zeigten sich daher sogar im Plus. Auch bei den Investitionen liege derzeit noch nichts im Argen, ein Drittel des dafür Eingeplanten sei aufgewendet.

Trotz der doch recht positiven Bilanz, schloss Jahn mit der Empfehlung, bei der Haushaltsplanung weiter eher konservativ zu verfahren.

Dem stimmte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) mit Hinblick darauf zu, wie sich Steuervorauszahlungen und Schlüsselzuweisungen erst noch entwickeln werden: „Grundsätzlich haben wir das Problem, wir sind da immer zwei Jahre hinterher.“ Sprich, das Krisenjahr 2020 schlägt sich dort vermutlich erst in den kommenden Jahren nieder.

Von Manuel Niemann