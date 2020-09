Kein Tanz, aber viel Dampf für Eisenbahnfans in Mügeln

Mügeln

Tanzdarbietungen, Konzerte, Kuchenbüfett – das alles gehört normalerweise zum Mügelner Bahnhofsfest. Aber was ist schon normal in diesem Jahr? Trotz des Wegfalls vieler beliebter und bewährter Aktionen wird sich das Wochenende 12./ 13. September deutlich von normalen Dampffahrtagen bei der Döllnitzbahn unterscheiden.

Es wird nun als „Fahrtwochenende mit erweitertem Fahrbetrieb“ angekündigt. Sicher ist bereits jetzt, dass es zu einem erweiterten Aufkommen an Hobbyfotografen und -filmern kommen wird – auch in Mügeln, aber vielleicht noch viel mehr in Nebitzschen.

Dort dürften zumindest die Auswirkungen auf den Straßenverkehr gravierender sein, wenn parallel zwei Züge aus dem Bahnhof ausfahren und die Fans diese Augenblicke miterleben wollen. Was zum Beispiel bei den Harzer Schmalspurbahnen täglich passiert, hat aufgrund der geringeren Verkehrsdichte im Mügelner Netz Seltenheitswert. Am 12./13. September gibt es diese Gelegenheit in Nebitzschen fast im Stundentakt, nämlich 9.42, 10.44, 11.44, 13.17, 14.44, 15.44, und 18.02 Uhr. Bei der letzten Doppelausfahrt stehen – nach der aktuellen Version des Fahrplanes – zwei Dampfzüge am Bahnsteig.

Neben der Dampflok 99 1584 der Döllnitzbahn und der ehemals in Mügeln eingesetzten und nun in Jöhstadt beheimateten 99 1542 – beides Exemplare der Gattung IV K – können die Besucher auch Dieselloks und den Triebwagen im Einsatz erleben. Nicht nur in Nebitzschen, sondern an der gesamten Strecke. Wobei natürlich auf dem Mügelner Bahnhof Häufigkeit und Vielfalt am größten sind.

Große Lokparade

Dort findet am Sonnabend, 19 Uhr auch die große Lokparade statt. Wer auf noch kleinerer Spur unterwegs sein möchte, hat dazu ebenfalls die Gelegenheit, denn der Verein Feldbahnschauanlage Glossen bietet am gleichen Wochenende Fahrten von der Verladerampe bis in den alten Quarzitbruch an.

Von Axel Kaminski