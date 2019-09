Keine Angst vor langen Schlangen in Oschatzer Geschäften

Oschatz

Eine Ringelnatter sorgte diese Woche für Aufsehen im Lotto-Shop in der Bahnhofstraße. Inhaberin Sylke Zeller berichtete aufgeregt über die lange Schlange in ihrem Geschäft. Dass sie es damit in die Zeitung schaffte, verwundert ein wenig. Die meisten Oschatzer mit DDR-Vergangenheit sollten gelassen bleiben, wissen sie doch bestens: Wenn im Laden vor mir eine lange Schlange auftaucht, stelle ich mich hinten an und warte, bis ich dran bin.

Lotto-Schlangen

Unklar ist, was die Schlange im Geschäft wollte und wie groß sie wirklich war. Feuerwehrchef Lars Natzke schätzte 40 Zentimeter. Womöglich wollte das freche Reptil mit dem Gewinn des Glücksspiel-Jackpots aber ganz groß rauskommen. Also noch viel größer, als es die Ladenchefin Sylke Zeller auf dem Foto im OAZ-Beitrag mit ihren ausgestreckten Armen zeigte.

Optische Täuschung

Vermutlich wurde Sylke Zeller Opfer einer optischen Täuschung. Die Schlange schlängelte sich im Lotto-Shop zwischen allerhand Regalen entlang. Wenn solche optischen Störgrößen unmittelbar neben einem Objekt – in diesem Fall die Natter – vorhanden sind, wirkt das Beobachtete größer, als es wirklich ist. Unsere Wahrnehmung spielt uns einen Streich. Jetzt wissen Sie auch, warum Männer beim Sex meist ihre Socken anbehalten.

Modische Schlangen

Wie lang die Schlangen in den Geschäften der Oschatzer Innenstadt zur heutigen Modenacht werden, bleibt abzuwarten. Mit dem Besuch tierischer Schlangen ist in den Modegeschäften indes nicht zu rechnen. Die Reptilien haben es im Vergleich zum Menschen einfacher. Wenn ihnen ihr „Gewand“ nicht mehr passt, häuten sie sich einfach, anstatt sich neu einzukleiden.

Von Christian Kunze