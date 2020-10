Keine Ferien, sondern Quarantäne: 13 weitere Corona-Fälle an Oschatzer Schule entdeckt

Oschatz

Weil eine Lehrerin an einer Oschatzer Förderschule in dieser Woche positiv auf das Corna-Virus getestet wurde, musste eine gesamte Klasse in Quarantäne. Jetzt hat das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen weitere Einschränkungen für den Schulbetrieb beschlossen, die fallen jetzt allerdings mit den Herbstferien zusammen.

„Das Gesundheitsamt hat am Freitag entschieden, die gesamte Rosenthalschule Oschatz in Quarantäne zu versetzen“, informiert der Pressesprecher des Landratsamtes Thomas Seidler. Vorsorglich waren alle Schüler, Lehrer und weiteren Beschäftigten der Oschatzer Förderschule auf das Virus getestet worden. Die Laborergebnisse der rund 120 Proben haben ergeben, dass weitere zwölf Mädchen und Jungen aus verschiedenen Klassenstufen sowie eine Hortnerin positiv sind. „Das Gesundheitsamt arbeitet mit Hochdruck daran, die unmittelbaren Kontaktpersonen auch im privaten Umfeld der 13 neuen Positivfälle zu ermitteln“, klärt Seidler über die weitere Verfahrensweise auf. Diese müssen dann wie alle Schüler und Mitarbeiter der Rosenthalschule Oschatz die vierzehntägigen Herbstferien in Quarantäne verbringen. Infektionsketten sollen dadurch unterbrochen und eine weitere Verbreitung des Virus verhindert werden, um Risikogruppen vor einer eventuellen schweren Erkrankung zu schützen.

Ob mit den jetzt neu dazugekommenen 13 Infektionsfällen weitere Schutz- und Einschränkungsmaßnahmen im Oschatzer Raum zu erwarten sind, bleibt offen.

Von Hagen Rösner