Keine Gespräche mit Windkraft-Investoren in Cavertitz

Die Investoren und Betreiber von Windkraftanlagen lassen nicht locker: Wiederholt haben Interessenten Kurs auf die Gemeinde Cavertitz genommen, sind bei Landeigentümern vorstellig geworden und haben angeklopft, wer eventuell Flächen verkauft. Bisher gibt es dafür allerdings vor allem Gegenwind.

Wiederholte Anfragen

Die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) hatte im Gemeinderat jüngst darüber informiert, dass sich eine Firma, die Windkraftanlagen bauen will, im Rat vorstellen möchte. Neu ist diese Art der Anbahnung nicht, denn schon im September vergangenen Jahres wollte ein Investor über seine Pläne zum Bau von vier Anlagen zwischen Klingenhain und Schirmenitz sprechen.

Standpunkt ist gleich

Damals entschieden Rat und Bürgermeisterin: Nein danke, kein Bedarf. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Offenbar auch nicht am Interesse der Windkraft-Betreiber. „Es sind wieder Interessenten in der Gemeinde unterwegs“, so Christiane Gürth. Konkret wolle eine Firma über ihre Pläne im Rat informieren.

Keine Gespräche zwischen Firmen und Kommune

„Ich gebe aber zu bedenken: Wenn wir einen einladen, müssen wir das anderen auch gewähren“, sagte sie und widersprach außerdem Aussagen, wonach das Unternehmen bereits mit der Kommune im Gespräch sei. „Das stimmt nicht“, betonte die Bürgermeisterin.

Regionalplan ohne Potenzialflächen

Außerdem spreche der Regionalplan eine deutliche Sprache, wonach für Cavertitz keine Potenzialflächen für Windkraft ausgewiesen sind. Diesen Standpunkt hatte die Gemeinde auch wiederholt in ihrer Stellungnahme vertreten. Und dabei soll es auch bleiben, so der Tenor der Räte.

Flächen fehlen im Gebiet

„Auch bei uns war schon öfter eine Firma. Ich hab die weggeschickt“, sagte Landwirt Martin Hühnlein (VÖG). Er sei gegen die Windkraftpläne und wolle auch nicht, dass möglichen Investoren dafür im Rat ein Podium eingeräumt werde. Mario Röder (SPD) unterstrich, es fehlten schlichtweg Flächen für solche Anlagen, weshalb er auch gegen Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen sei.

Auch Auschluss im Flächennutzungsplan

Und Florian Stehl (CDU) erinnerte daran, dass die Gemeinde Windkraft schon im Flächennutzungsplan ausgeschlossen habe. „Diese Leute waren vor 20 Jahren schon hartnäckig“, sagte Mathias Gründel (CDU), „nach dem Regionalplan ist bei uns nichts geplant und damit haben wir auch keinen Bedarf an einer Vorstellung im Rat.“

