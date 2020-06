Keine Kohle – trotzdem: Dorfverein Casabra pofitiert von Kohle-Kohle

Casabra

Vom Casabraner Sportplatz aus kann man weder Halden des Braunkohletagebaus noch Förderbrücken sehen. Dennoch profitiert der Ort von den Mitteln, die für den Strukturwandel in den Braunkohlegebieten bereitgestellt werden. Da geht es nicht nur um die Neuansiedlung von Behörden, Forschungseinrichtungen oder innovativen Industrien. „Der Ideenwettbewerb ’Sächsische Mitmach-Fonds’ richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Kammern, Stiftungen, soziale Träger, Schulen sowie kommunale und wissenschaftliche Einrichtungen in den sächsischen Braunkohleregionen“, heißt es in der Pressemitteilung, in der die Gewinner bekanntgegeben wurden. Und Braunkohleregion sind die Landkreise, wo noch Braunkohle gefördert wird, also auch Nordsachsen. Warum also nicht nach der Chance greifen, wenn man für sein Projekt unbürokratisch Geld beantragen kann? Letztlich wird der Mitmach-Fonds aus Steuergeldern finanziert, was für diesen Zweck gut angelegt ist. Vielleicht stellt man sich in Hamburg oder im Osterzgebirge etwas anderes unter dem Strukturwandel vor, aber die Casabraner haben die Spielregeln nicht aufgestellt.

