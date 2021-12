Keine Krippentiere: Schmannewitzer Kamele haben immer Saison

Schmannewitz

Nichts geht ohne Ochs und Esel in der Weihnachtsgeschichte, schließlich kam das Jesuskind in einem Stall zur Welt. Doch auch Kamele gehören zur Stammbesetzung vieler Krippen. Egal ob auf dem Schwibbogen oder der Pyramide – nahezu überall ist eines der Trampeltiere dabei. Für Thomas Engert ist das keine Überraschung. Seit elf Jahren hält der Schmannewitzer zwei Kamele. Die haben bei ihm aber das ganze Jahr Saison.

Eine Krippenszene mit Kamelen auf einem Schwibbogen. Quelle: Jana Brechlin

Verschiedene Interpretationen der Überlieferung weisen den Reittieren der heiligen drei Könige eine Herkunftsbedeutung zu. Demnach soll König Balthasar auf einem Kamel nach Betlehem gereist sein und damit den asiatischen Raum vertreten. Kaspar und Melchior dagegen waren mit Elefant und Pferd unterwegs, die Europa und Asien repräsentieren. Wie viel Wahrheit in der Geschichte steckt, ist offen.

Als Reit- und Lastentiere geeignet

Für Thomas Engert allerdings steht fest, dass Kamele bereits vor über 2000 Jahren als Reit- und Transporttiere auf langen Strecken eingesetzt wurden. „Die Tiere sind ausdauernd und können dabei schwere Lasten tragen. Außerdem sind sie genügsam. Ich sag immer ’mit der Nahrung von einem Pferd bekommt man drei Kamele satt’“, erzählt er. Außerdem, so Engert, sollen die Trampeltiere schon vor den Pferden von Menschen domestiziert worden sein und haben demzufolge eine lange Tradition als Nutztiere. „Kamele gehören seit 6000 Jahren zu den Menschen“, weiß der Schmannewitzer.

Kinder lieben Kamelreiten in der Dahlener Heide

In das Heidedorf gehören Gobi und Schamo, so die Namen der beiden beeindruckenden Tiere, allerdings erst seit elf Jahren. Mittlerweile ist das Duo mit den charakteristischen Höckern das wahrscheinlich am häufigsten fotografierte Motiv im Heidedorf und begehrtes Ziel bei Spaziergängern. Außerdem bietet Thomas Engert Kamelreiten an, was vor allem bei Kindern gut ankommt. „Wir hatten hier schon viele Gruppen und ganze Schulklassen zu Gast. Die Tiere liegen dann auf der Wiese und lassen sich gerne streicheln. Auch die Besucher der Kliniken kommen gerne zu uns.“, beschreibt er. Picknicknachmittage mit Kamelreiten seien besonders bei Kindergeburtstagen ein Programmpunkt, den niemand so schnell vergisst.

Gefragte Fotomotive: die Schmannewitzer Kamele. Quelle: Jana Brechlin

Wenn man Thomas Engert fragt, warum er sich überhaupt Kamele angeschafft hat, lacht der Schmannewitzer und gibt freimütig preis: „Ich wollte nicht mehr das einzige Kamel in der Familie sein.“ Die beiden Tiere hätten ihn als „Oberkamel“ akzeptiert. Dank ihrer guten Sinne erkennen Gobi und Schamo schon von weitem, wenn Engert mit seinem Quad angefahren kommt. Ihm gehorchen sie aufs Wort und legen sich zum Beispiel hin, wenn Engert das Kommando dafür gibt.

Langeweile führt zu unkontrollierter Knabberei

Allerdings muss der Schmannewitzer immer ein Auge auf die Tiere haben. „Wenn denen langweilig ist, machen sie auch Blödsinn und knabbern aus Dummheit alles an“, sagt er und zeigt auf das deutlich angenagte Geländer des Aufstiegs für die Reiter.

Wenn er für kulinarische Abwechslung sorgen soll, schafft Thomas Engert ein paar Kiefernhölzer auf die Weide, denn davon knabbern Gobi und Schamo die Rinde ab. Außerdem lieben sie auch Kiefernadeln – allerdings nur im gefrorenen Zustand. Sonst füttert Engert das „gute Schmannewitzer Wiesenheu“ zu. Insgesamt, sagt er, sind Kamele aber karges Futter gewöhnt: „Damit kommen sie wunderbar klar.“ So wie vor mehr als 2000 Jahren ihre Vorfahren auf dem Weg nach Betlehem.

Von Jana Brechlin