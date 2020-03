Keine Pflanzaktionen, aber viel zu tun im Wermsdorfer Wald

Wermsdorf

„Jeder Waldbesitzer bekommt von uns Antworten.“ Das sagt Andreas Padberg. Der Leiter des Forstbezirkes Leipzig, zu dem auch der Wermsdorfer Wald gehört, hält am Beratungsangebot fest – auch wenn derzeit auf Besuche in den Büros der Förster verzichtet werden sollte und die Regionaltagung in Wermsdorf abgesagt werden musste. Dabei hat vor allem diese Veranstaltung immer viel Resonanz erfahren und auch das aktuelle Thema „Alternative Baumarten im Klimawandel“ ist für Waldbesitzer, deren Bestände unter der Trockenheit der vergangenen zwei Jahre, unter Stürmen und Käferschäden gelitten haben, interessant.

Zur Galerie Das öffentliche Leben verändert sich dramatisch. Alle Veranstaltungen sind abgesagt, Spielplätze gesperrt, Straßenzüge fast menschenleer. Diese ständig aktualisierte Bildergalerie soll davon berichten, wie Menschen in der Region Oschatz die Krise bewältigen, miteinander umgehen und sich helfen.

„Wir bieten aber weiter eine intensive Beratung an“, versichert Padberg. Dann eben telefonisch oder bei Treffen zwischen Waldbesitzern und Revierförstern vor Ort mit ausreichend Sicherheitsabstand, die geltenden Hygieneregeln beachtend. „Die großen Themen wie afrikanische Schweinepest oder Borkenkäfer beschäftigen uns schließlich weiter.“

Deutliche Entlastung durch Regen

Nach zwei sehr trockenen Jahren hätten die Regenfälle der vergangenen Wochen eine deutliche Entlastung gebracht. Vor allem, da im Forstbezirk sehr zeitig mit der Frühjahrspflanzung begonnen worden sei. „Bevor die Krise mit allen Restriktionen zugeschlagen hat, konnten wir mit verschiedenen Firmen fast eine dreiviertel Million Pflanzen – meist Eiche – in die Erde bringen“, ist Padberg erleichtert. In dieser Größenordnung entspreche das einer sonst üblichen Jahrespflanzung.

Boden manchmal sogar zu nass

Tatsächlich seien manche Flächen durch den Regen so nass, dass man zunächst nicht mit dem Pflanzen beginnen konnte. „Das holen wir aber nach“, kündigt der Forstdirektor an, „dann übernehmen das allerdings unsere Waldarbeiter. Dass Firmen, also Mitarbeiter in mehreren Gruppen, in den Wald kommen, ist so im Moment nicht möglich.“

Arbeitsstil wird angepasst

Den Einsatz der eigenen Mitarbeiter habe man den aktuellen Bestimmungen entsprechend angepasst. Heißt: Jeder Waldarbeiter fährt alleine zum Arbeitsort, es gibt Desinfektionsmittel und reichlich Abstand zwischen den einzelnen Mitarbeitern im Wald. „Auch im Innendienst haben wir eine deutliche Anpassung vorgenommen. Viele Mütter mit Kindern sind jetzt zuhause, eine Reihe von Mitarbeitern befindet sich im Homeoffice, so dass im Büro praktisch Einzelarbeit stattfindet.“ Das sei schnell umsetzbar gewesen.

Veranstaltungen vorerst gestrichen

Schmerzlicher sei da schon, dass man eine Reihe von interessanten Informationsveranstaltungen absagen musste. Nach der Regionalkonferenz in Wermsdorf wurden auch öffentliche Baumpflanzaktionen gestrichen und nun steht auch fest, dass die für Ende April am Kirchenteich geplanten Waldjugendspiele ausfallen müssen. Wenn der reguläre Schulbetrieb wieder beginnt und Veranstaltungen erneut möglich sind, werde es auch waldpädagogische Angebote geben, so Andreas Padberg.

Die Waldjugendspiele – hier eine Aufnahme von 2018 – müssen dieses Jahr ausfallen. Quelle: Jana Brechlin

Ob die Konferenz in Wermsdorf ersatzlos gestrichen ist oder später nachgeholt werden kann, stehe dagegen noch nicht fest. Sicher ist der Forstdirektor aber, dass man, sobald das möglich ist, wieder öffentliche Pflanzaktionen organisieren wird – dann voraussichtlich im Herbst, wenn wieder Pflanzzeit für Bäume ist. „Dafür gibt es immer viel Zuspruch, zuletzt bewegten sich die Anmeldezahlen schon im dreistelligen Bereich“, beschreibt er. „Die Menschen nehmen viel Anteil an dem, was im Wald passiert und wollen gerne ihren Teil für den Erhalt des Waldes beitragen – das freut uns und das wollen wir auch ermöglichen.“

Von Jana Brechlin