Keine Preissteigerung bei Abwasser in Wermsdorfer Ortsteilen

Es gibt auch gute Nachrichten zum Jahresende: Die Abwassergebühren in den Wermsdorfer Ortsteilen Collm und Lampersdorf sowie Luppa, Calbitz und Malkwitz bleiben auch in den nächsten fünf Jahren gleich. Das hat der Gemeinderat auf seiner letzten Sitzung 2020 beschlossen. Die Gebühren werden jeweils für fünf Jahre kalkuliert und der entsprechende Beschluss musste nach Ablauf des zurückliegenden Zeitraumes neu gefasst werden. „Die Kalkulation müssen wir beschließen, weil das die Grundlage für die Erhebung der Gebühren ist“, erklärte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU).

Unterschiede bei Entsorgungsformen

In Collm und Lampersdorf bleibt die Einleitungsgebühr bei 98 Cent pro Kubikmeter, die monatliche Grundgebühr bei 5,30 Euro und die Teilleistung der Regenwasserentsorgung bleibt ebenfalls gleich: Hier werden zehn Cent pro versiegelter Grundstücksfläche erhoben.

In Luppa, Calbitz und Malkwitz wird unterschieden zwischen zentraler und dezentraler Entsorgung, wobei die meisten Haushalte an das Klärwerk in Malkwitz angeschlossen sind. Wer dorthin einleitet, zahlt – wie bisher 3,62 Euro pro Kubikmeter, plus 5,30 Euro monatliche Grundgebühr. Die Regenwasserentsorgung beträgt weiterhin 22 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche. Gleich bleiben auch die Gebühren für dezentrale Entsorgung: 32 Cent pro Kubikmeter für die Einleitung von Abwasser und 5,30 Euro Grundgebühr pro Montag.

Verschiedene Lösungen im Gemeindegebiet

Abwassertechnisch sei Wermsdorf eine wenig homogene Gemeinde, erklärte Müller die verschiedenen Kalkulationen. Während der Südraum im Abwasserverband organisiert sei, gebe es anderswo die Entsorgung über Kleinkläranlagen als dezentrale Lösung beziehungsweise das von der Kommune betriebene Klärwerk in Malkwitz. Diese Situation sei ein Erbe aus den zurückliegenden Gemeindefusionen, so der Bürgermeister.

Investitionen sorgen für guten Standard

Dass jetzt keine Erhöhung beschlossen werden musste, liege auch an zurückliegenden Investitionen: „Wir haben vor sechs Jahren in Malkwitz eine Vererdungsanlage gebaut, die hervorragend funktioniert. Unsere Anlagen sind in einem guten Zustand, damit haben wir wenig Aufwand“, beschrieb Matthias Müller. So halte man zwar jedes Jahr Geld für Reparaturen vor, doch diese Mittel habe man nicht antasten müssen.

Klappernde Kanaldeckel nerven Anwohner

„Was uns dagegen beschäftigt ist, dass die Kanaldeckel in Luppa und Calbitz meist sehr mittig auf der B 6 sind.“ Dadurch seien diese sehr anfällig, was Anwohner bestätigten können, die beim Vorbeifahren von Autos und Lkw an vielen Stellen jedes Mal ein Klappern registrieren. Das wolle man wieder in Ordnung bringen, kündigte Müller an. Weil diese Maßnahme unter Vollsperrung erfolge, wolle man damit aber warten, bis die Sperrung am Edelmannsteich aufgehoben sei. Außerdem plane das Landesamt für Straßenbau und Verkehr eine Deckenerneuerung der Calbitzer Ortsdurchfahrt. „Bestenfalls können wir das zusammen erledigen“, hofft der Bürgermeister.

