Keine neuen Radontests in Calbitz

Calbitz

Für Sachsen gelten neue Radonvorsorgegebiete. Noch vor Jahresende hat das Landesamt für Umwelt und Geologie eine Allgemeinverfügung erlassen, die regelt, dass in den ausgewiesenen Gebieten besondere Anforderungen beim Bau von Gebäuden sowie für den Radonschutz an Arbeitsplätzen gelten. Calbitz gehört jedoch nicht zu den Vorsorgegebieten. Das Wermsdorfer Ortsteil war bereits vor zehn Jahren in den Verdacht geraten, dass eine erhöhte Radonkonzentration vorliegen könnte.

Radon kann sich in Rissen oder Fugen von Gebäuden anreichern. Wird es in erhöhten Mengen über einen längeren Zeitraum eingeatmet, kann es Lungenkrebs verursachen, so das Landesamt für Umwelt und Geologie. Quelle: Bundesamt Für Strahlenschutz

Anzeige

Auslöser für die Spekulation war eine Häufung von Krebserkrankungen bei Einwohnern. Davon beunruhigt, hatten Betroffene und Angehörige nach möglichen Ursachen gesucht. Im Gespräch waren dabei der Einfluss von Funkmasten in der Umgebung sowie eben Radon als radioaktives Gas.

In der nun erlassenen Allgemeinverfügung spielt Calbitz allerdings keine Rolle. Wie Karin Bernhardt vom Landesamt für Umwelt und Geologie mitteilt, haben schon 2006 Messungen in der Region stattgefunden. „Im Jahr 2006 wurden vier Messungen der Radonkonzentration in der Bodenluft im Gebiet der Gemeinde Wermsdorf durchgeführt, davon eine im Ortsteil Calbitz“, bestätigt sie. In Calbitz habe man dabei einen Wert von 21 Kilobecquerel pro Kubikmeter festgestellt. Ein Ergebnis, dass die Experten als unauffällig einordnen.

107 betroffene Gemeinden

Von einem erhöhten Radonpotenzial gehe man aus, wenn in einer Gemeinde auf 75 Prozent der Fläche in mehr als zehn Prozent der Gebäude der gesetzlich festgelegte Referenzwert für Radon von 300 Becquerel pro Kubikmeter Innenraumluft überschritten wird. Davon seien in Sachsen insgesamt 107 Gemeinden in fünf Landkreisen betroffen. Der Schwerpunkt ist der Erzgebirgskreis mit 49 Gemeinden, gefolgt von 21 Gemeinden im Vogtlandkreis, 19 in Mittelsachsen, zwölf im Landkreis Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge und sechs im Landkreis Zwickau.

Regelungen zum Schutz

Bauherren und Arbeitgeber in diesen Gebieten sind nun zu Messungen verpflichtet und müssen außerdem bei Bau und Ausstattung von Gebäuden darauf achten, dass, etwa durch undurchlässigen Beton oder Schutzfolien, eine Anreicherung von Radon verhindert wird.

Im bundesweiten Durchschnitt

Das radioaktive Edelgas könne nur über Messungen bestimmt werden, so Karin Bernhardt. Die Häufigkeit erhöhter Konzentrationen in Innenräumen werde sehr stark von der geologischen Einheit beeinflusst wird, auf dem das Gebäude errichtet wurde. Bei Calbitz gehe es zum größten Teil um unauffällige Einheiten und sei vergleichbar mit dem bundesweiten Durchschnitt.

Von Jana Brechlin