Kinder erkunden Sonderschau in Wermsdorf

Wermsdorf

Über 45 000 Besucher haben mittlerweile die Sonderausstellung im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg besucht. Allein zum Tag der Deutschen Einheit seien mehr als 1000 Gäste in der Präsentation „ Friedrich August und Maria Josepha – das verlorene sächsische Rokoko“ gewesen, teilt Robin Wenzel von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit. Womöglich könne bereits dieses Wochenende die 50 000er-Marke überschritten werden, denn während des Horstseefischens werden am Sonnabend und Sonntag stündliche Führungen angeboten.

Fürstliche Ferien – Programm für Kinder

Außerdem halten Ausstellungsmacher und Gästeführer ein umfangreiches Programm für die bevorstehenden Herbstferien bereit. Unter dem Titel „Fürstliche Ferien!“ können Mädchen und Jungen beim Rundgang durch die Ausstellung die ehemaligen Bewohner des Schlosses kennenlernen und erkunden, wie es sich dort im 18. Jahrhundert gelebt hat. Im Gespräch über die Kunstschätze erfährt man, welche Hobbys ein Kurfürst hatte, wie man eine königliche Hochzeit feierte und wie die Haustiere des Herrschers lebten. Die gesammelten Eindrücke können bei der Gestaltung von Porzellantellern kreativ umgesetzt werden. Konzipiert ist das Angebot für Kinder von etwa sechs bis zwölf Jahren. Eine Anmeldung wird empfohlen, es gibt noch freie Plätze.

Rundgänge durch die Ausstellung

Darüber hinaus finden regulär die Rundgänge durch die Ausstellung immer dienstags bis sonntags statt. Am Freitag sowie am 18. Oktober wird zudem jeweils ab 15 Uhr der Kurator Dr. Stefano Rinaldi die Gäste durch die Schau führen. Zum Abschlusswochenende am 2. und 3. November finden erneut ab 10 Uhr stündliche Führungen statt. Außerdem wird am 3. November ab 17 Uhr zu einem Konzert eingeladen: Im Ovalsaal von Schloss Hubertusburg spielt Bernhard Heinrich auf einem historischen Cello von circa 1683, das aktuell noch in der Ausstellung zu sehen ist.

Anmeldungen für das Ferienprogramm unter Tel. 0351 49 14 2000, Öffnungszeiten Ausstellung dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr. Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, bis 17 Jahre frei.

Von Jana Brechlin