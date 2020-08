Kinder erleben in Cavertitz finstere Mittelalterspiele und ganz viel Theater

Cavertitz

Mit langen Gewändern, Ritterrüstungen und spektakulären Schwertkämpfen begeisterten Ritter Rost und sein Gefolge am Freitag die Kinder im Kinderhaus „Zur Sonnenuhr“ in Cavertitz.

Die ganze Woche waren sie bereits auf Zeitreise im finsteren Mittelalter. Sie fertigten Haarschmuck, bastelten Schilder, zogen Kerzen und entwarfen sogar ihr eigenes Wappen. Ja, es war eine sehr spannende Woche. Doch bereits in den ersten beiden Ferienwochen gab es ein volles Programm auf dem großen Grundstück des Kinderhauses.

Gartenwoche und Indianerleben

„Jeder Kollege hatte sich für die vier Wochen, in denen wir Ferienbetreuung anbieten, ein Thema überlegt. So gab es bereits die Gartenwoche und die Indianerwoche“, sagt Leiterin Grit Bauer. In der ersten Woche wurde somit unter anderem eine Matschküche aufgebaut. Das Gartenfest bildete den Abschluss. Es wurde zusammen gegrillt und alles mit leckeren Gartenkräutern verfeinert.

In der zweiten Woche wurde alles für das Indianerfest vorbereitet. Es konnten Steckenpferde gebastelt und Indianertänze getanzt werden, es gab einen Marterpfahl und die Kinder lernten etwas darüber, wie die Indianer gelebt haben. Es wurde mit Pfeil und Bogen geschossen und diese wurden gleich selbst hergestellt. Sogar Tiere konnten geschnitzt werden.

Zeit für draußen

„Wir waren nur draußen. Da wir nicht so viele Klettergerüste haben, bauen wir vieles selber – natürlich zusammen mit den Kindern. So haben wir auch die Holzwerkstatt viel genutzt, das kleine Holzhaus restauriert, einfach all das gemacht, was den Kindern Spaß bereitet.“ Das galt im Kinderhaus auch in der Coronazeit mit all den Einschränkungen.

Grit Bauer findet, dass diese Zeit für die Kinder, die im Kinderhaus zur Notbetreuung waren, auch schöne Seiten hatte: „Da es keine Hausaufgaben gab, hatten die Kinder ganz viel Zeit, um einfach nur zu spielen. Am Ende war es ja so, dass sie vier Stunden in der Schule und danach bei uns waren. Es entstanden viele Ideen. Sie konnten ihre Interessen gemeinsam mit uns entwickeln.

Es war eine richtig gute Zeit und es war alles gut organisiert. Die Kinder waren in Gruppen eingeteilt.“ Die Eltern durften nicht mit auf das Gelände. Wenn sie ihre Kinder abholen wollten, läuteten sie an einer großen Glocke. Über den Balkon konnten auch ohne Mund-Nasen-Bedeckung Gespräche geführt werden. Gemeinsam mit dem Träger des Hauses – der Diakonie Leipziger Land – wurde immer wieder über die neuen Richtlinien und die Umsetzung gesprochen. Dienstberatungen fanden über Skype statt. So hatten die Erzieherinnen immer die Möglichkeit, mit der Fachbereichsleitung und den Kollegen in Kontakt zu bleiben.

Geburtstag wird nachgeholt

Eigentlich sollte es in diesem Jahr auch eine große Feier geben. Denn am 7. April hatte das Kinderhaus seinen 25. Geburtstag. Doch die Feier wurde nun um ein Jahr verschoben und der 26. Jahrestag soll groß gefeiert werden. Dann wird es ein großes Sommerfest geben – zusammen mit denjenigen, die damals dafür gesorgt hatten, dass das Kinderhaus zum Leben erweckt wurde.

„Die Fördermittel, die es damals für das Kinderhaus gab, waren an die Tatsache geknüpft, dass das Haus mindestens für 25 Jahre Kinder betreut. Das haben wir nun geschafft. Und es sollen auch noch viele weitere Jahre Kinder ein- und ausgehen“, so die Leiterin. Ursprünglich war das Kinderhaus für 45 Plätze ausgelegt. Mit einer Sondergenehmigung wurde die Anzahl auf 78 Plätze aufgestockt. Und genau so viele Kinder gingen im vergangenen Jahr hier in den Hort. Mit dem neuen Schuljahr werden es mindestens 68 Kinder sein. „Es ist gut, dass wir hier vor Ort sind. Das belebt das Dorf und macht unsere Gegend für junge Leute attraktiver.“

Kinder führen ein Märchen auf

Die Kinder erleben hier immer wieder spannende Sachen. So ging es auch am Montag schon weiter mit dem Ferienprogramm. Denn in dieser Woche lautet das Motto: „Theater“. „Als Höhepunkt der Woche führen wir am Freitag ein Märchen auf. Auch die Kinder können ihre ganz eigenen Ideen einbringen. Und bevor man ein Stück aufführen kann, gibt es auch einiges vorzubereiten. So werden wir zusammen eine Bühne bauen, Kostüme kreieren und wer weiß, was uns noch alles erwartet.“

Von Kristin Engel