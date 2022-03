Kinder spenden Spielzeug für ukrainische Familien in Oschatz

Schweta

Alle Kinder sämtlicher Altersklassen der Apfelbaumschule Schweta packten am Freitag mit an, um die Spenden in das Auto zu verladen. Sichtlich stolz hatten die Jungen und Mädchen alle Spenden vor der Schule drapiert. So konnten sie zeigen, was sie alles zusammengetragen haben. Es waren die Lieblingsspielsachen der Schüler dabei und auch ein paar neue Spielsachen. Darunter Puppenwagen, Kuscheltiere, Brettspiele, Dinosaurierfiguren, Puzzle und mehr. Denn die Schüler hatten von den ukrainischen Kindern hier in Oschatz erfahren und auch davon, dass sie kein Spielzeug mehr haben. Das weckte in ihnen den Wunsch, helfen zu wollen. So wurde kurzerhand alles gesammelt und zusammengetragen, um es schließlich an das Soziokulturelle Zentrum E-Werk Oschatz zu überreichen. Von dort wird es direkt zu den Familien gebracht, wo sich die Kinder drüber freuen werden.

Von Kristin Engel