Ischatz

Im Oschatzer Dreibrückenweg haben zwei Kinder am Donnerstagnachmittag mittels schwarzer Farbe unter anderem zwei Hakenkreuze auf das Dach eines Baucontainers sowie zwei weitere Hakenkreuze an einen Baum auf dem öffentlich zugänglichen Gelände des Verkehrsübungsplatzes gesprüht. Das teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe die Beamten darüber informiert. Beim Eintreffen der Polizisten befanden sich die Kinder noch vor Ort. Im Zuge der weiteren Ermittlungen hätten einem Kind, welches wiederum mit anderen Kindern und Jugendlichen gehandelt habe, noch weitere Hakenkreuze im Stadtgebiet zugeordnet werden können, so die Polizei weiter.

Von lvz