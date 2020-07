Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wermsdorf soll Versorgung sichern

Wermsdorf

„Mir ist es wichtig, dass wir vor Ort im Gespräch bleiben.“ Sagt die CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Christiane Schenderlein und meint in diesem speziellen Fall die Kinderklinik in Wermsdorf. Darum hatte es zuletzt reichlich Aufregung gegeben, weil eben „vor Ort“ sehr überraschend die Nachricht ankam, dass die Pädiatrie im Wermsdorfer Fachkrankenhaus Hubertusburg schließt und dafür eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eingerichtet wird. Schenderlein hatte deshalb in dieser Woche die Akteure an einen Tisch gebeten.

Schenderlein Christiane (CDU) Quelle: Archiv

Auf Bitten der Abgeordneten aus Nordsachsen hatte Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) dafür das Gemeindeamt zur Verfügung gestellt, wo sich neben Dr. Iris Minde, der Geschäftsführerin des St. Georg Klinikums, das Träger der Wermsdorfer Abteilungen ist, auch Dr. Christian Geyer, Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin in Leipzig, und der Wermsdorfer Psychiatrie-Chefarzt Dr. Peter Grampp trafen. Außerdem kamen die Prokuristin des Krankenhauses Birgit Schienbein, die nordsächsische Sozialdezernentin Heike Schmidt, Dagmar Neukirch, Staatssekretärin im Sozialministerium und Manja Rügen vom Referat für Krankenhauswesen zusammen.

Krankenhausplan nur bedingt bindend

„Mir war wichtig, alle Seiten zu hören“, sagte Schenderlein anschließend mit Blick auf die Runde. Immerhin sei in der Diskussion nach der Pädiatrie-Schließung auch die Frage aufgetaucht, wie bindend der Krankenhausplan des Freistaates sei. Die Antwort: So bindend wie es eben die Wirtschaftlichkeit erlaubt. Und daran hat es in der Wermsdorfer Abteilung wohl gehapert.

Belegung deutlich gesunken

So habe die Geschäftsführerin die Zahlen zur Belegung in der Kinderklinik dargelegt und die seien deutlich gewesen, sagte Christiane Schenderlein: „Zuletzt gab es mitunter nicht einmal mehr 40 Prozent Auslastung – damit kann kein Träger gut wirtschaften.“ Hinzugekommen sei die Schwierigkeit, Kinderärzte für die Abteilung zu finden. Das alles seien letztlich nachvollziehbare Gründe für die schmerzliche Entscheidung des St. Georg, die Pädiatrie zu schließen.

Spezialisierung soll Standort stärken

Doch mit der Spezialisierung einer Kinder- und Jugendpsychiatrie werde der Standort Wermsdorf gestärkt. „Das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Der Bedarf an psychiatrischer Versorgung für Kinder und Jugendliche ist deutlich gestiegen – wir brauchen hier dringend eine qualifizierte Versorgung und die wird im Fachkrankenhaus geschaffen“, unterstrich die Abgeordnete. Auch die kinderärztliche Versorgung in der Region sei gut, meinte sie und verwies auf niedergelassene Ärzte. Die große Bereitschaft bei den Beteiligten, auch künftig im Gespräch zu bleiben, zeige, dass allen das Fachkrankenhaus sehr am Herzen liege. Damit sollen Kommunikationsdefizite wie bei der Schließung der Pädiatrie der Vergangenheit angehörigen.

