Kinderarztmangel in der Collm-Region – was Eltern tun können

Oschatz

Kinderarztmangel – ein mittlerweile geläufiges Wort. Für Abhilfe ist noch nicht gesorgt. Die bedarf es dringend. Margit Thieme, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in Oschatz, beurteilt die Lage folgendermaßen: „Das ist ein richtiges Problem. Die Eltern sind in Not.“ Vier Kinderärzte kommen in der Region Torgau-Oschatz auf knapp 12 600 Kinder. Das ist dem Bedarfsplan 2022 der Kassenärztliche Vereinigung Sachsens (KVS) zu entnehmen.

55 kleine Patienten pro Tag

Ausgehend von maximal fünf Arbeitstagen pro Woche behandeln die Mediziner täglich mehr als 55 kleine Patienten. Das mag bei Impfungen und kurzen Nachkontrollen kein Problem sein. Schwere oder akute Fälle und längere Untersuchungen hingegen bedeuten Stress. Laut KVS ist im Planungsbereich Torgau-Oschatz bei einem Versorgungsgrad von aktuell 110 Prozent von einer Überversorgung auszugehen. Mit lokalen Unterschieden, die dennoch eine Unterversorgung zutage bringen: „Die Bezugsregion Torgau hat einen Versorgungsgrad von 88,6 Prozent“, erklärte die KVS.

Torgau hat bekanntlich keine niedergelassenen Pädiater in eigener Praxis. Einzig das Medizinische Versorgungszentrum im ansässigen Kreiskrankenhaus ist mit einer vollen und einer viertel Stelle besetzt.

Weit mehr Betroffene

Die Torgauer Stadtverwaltung äußerte gegenüber der OAZ, dass zum Stichtag (8. Februar) dem Melderegister der Kommune – einschließlich aller Ortsteile – 3300 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 18 Jahren gemeldet sind. „Vom Kinderärztemangel aber sind sicher wesentlich mehr Kinder betroffen, da sie hier die Kinder und Jugendlichen der umliegenden Gemeinden (Beilrode, Arzberg, Dommitzsch, Belgern-Schildau, Mockrehna) hinzurechnen müssten“, so Stadtsprecherin Eileen Jack. Patientenstopps und lange Wartezeiten entlasten nicht minder.

Der nächste (Um)-Weg führt einige Eltern und deren Kids gezwungenermaßen in zwei umliegende Praxen in Dahlen und Oschatz. Die Bezugsregion Oschatz weist laut KVS einen Versorgungsgrad von 139 Prozent auf, weshalb Oschatz eine sogenannte Mitversorgung umliegender Gebiete zukommt. Diese geht mit ohnehin schon überfüllten Terminkalendern einher.

Mehraufwand und -arbeit

Auch der Anfahrtsweg nach Oschatz dauert allein über 40 Minute. Die KVS schreibt in einer Bedarfsplanungs-Richtlinie die Erreichbarkeit für bestimmte Arztgruppen vor. „So sollen 95 Prozent der Bewohner eines Planungsbereichs nicht länger als 30 Minuten Fahrzeit mit dem Auto benötigen, um einen Kinder- und Jugendmediziner zu erreichen.“ Die Oschatzer Kinderärztin Thieme berichtet, dass das bei den Eltern weniger eine Rolle spiele, trotz teilweise eingeschränkter Mobilität.

Die 63-Jährige betreut zusätzlich die unter Zweijährigen aus der benachbarten Kreisstadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. „Das nehmen die Eltern gerne an.“ Das sei dennoch zusätzliche Mühe und Arbeit zum Behandlungsalltag, macht die Ärztin klar. Trotz klar strukturierten Bestellsystems laufe auch nicht immer alles rund.

Denn Arztpraxen bleiben bisweilen nicht von Krankheiten verschont – eine angespannte Personallage verschärft zusätzlich die Situation. „Ich versuche einen Beitrag zu leisten. Ich mache etwas zwischendrin, um zu helfen. Mehr nicht.“ Thieme bemängelt die unbefriedigenden Angebote seitens der KVS. „Ich finde die Situation sehr schlimm. Doch das ist nicht die Lösung des Problems. Nicht für uns, nicht für die Eltern.“

Kinderarztstelle für Torgau

Tätig wurde die KVS immerhin, um die verpflichtende vertragsärztliche Versorgung in Torgau sicherzustellen. Für einen Vertragsarztsitz sei eine Förderpauschale in Höhe von 60 000 Euro und die Förderung des Mindestumsatzes beschlossen worden. Das begrüßt das Ärztenetz Torgau. „Ich bin froh, dass die KVS über ihren Schatten gesprungen ist und einen zusätzlichen kassenärztlichen Sitz geschaffen hat“, sagt Koordinator Alexander Schur.

Derweil übernehmen auch die Hausärzte in Torgau ältere Kinder und Jugendliche. „Das Problem: Uns fehlt auch ein Drittel an Hausärzten. Das geht an unsere Substanz, zumal Corona die Situation erschwert“, so Schur. Torgau arbeitet intensiv an der Suche nach der Person, die befähigt und gewillt ist, die Kinderarztstelle anzunehmen. Naht zeitnah Entlastung?

Von Stephanie Riedel