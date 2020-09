Kinderbetreuung in Wermsdorf wird teurer

Wermsdorf

Jetzt also doch: Nachdem der Wermsdorfer Gemeinderat 2018 eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung abgelehnt hatte, wurde diese nun mehrheitlich bestätigt.

Erhöhung 2018 ausgesetzt

Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) erinnerte daran, dass bereits vor zwei Jahren dieser Schritt von der Verwaltung vorgeschlagen worden war, man sich damals jedoch entschieden habe, die Erhöhungsrunde auszusetzen. Mittlerweile seien die Kosten aber deutlich gestiegen, außerdem habe sich der Betreuungsschlüssel geändert, anstatt 25 Erzieherinnen arbeiten mittlerweile 34 in den Einrichtungen der Gemeinde, die nach dem Tarif für den öffentlichen Dienst entlohnt werden.

Anzeige

Mittlerweile 34 Erzieherinnen

Müller betonte, es habe seit vier Jahren keine Erhöhung der Betreuungskosten gegeben, dagegen seien die Personalkosten schon seit 2013 um 50 Prozent gestiegen. Werde die Erhöhung weiter geschoben, drohe dann ein größerer Sprung, der zu zahlen sei.

Sprung für Krippen-Betreuung am größten

Für eine Neun-Stunden-Betreuung in der Krippe sollen in Zukunft monatlich 195 Euro fällig werden. Bisher liegt dieser Anteil bei 189,27 Euro – hier ist der Unterschied für die Eltern am größten. Im Kindergarten kosten neun Stunden 110 Euro – bisher beträgt der Satz 107,10 Euro. Und sechs Stunden Hortbetreuung schlagen künftig mit 60 Euro zu Buche, statt 59,42 Euro wie derzeit. Die Zahlen gelten immer für das erste Kind, bei weiteren Kindern einer Familie sinkt der Beitrag.

Diskussion im Gemeinderat

„Das findet nicht meinen Zuspruch“, machte Helga Sembdner ( SPD) klar und verwies auf aktuell schwierige Zeiten. „Wir wissen nicht, welche Eltern in Kurzarbeit gehen mussten und dadurch weniger in der Lohntüte haben“, gab sie zu bedenken und schlug vor, 2020 und 2021 auf eine Erhöhung zu verzichten. Anders sah das René Naujoks ( CDU): „Gute Erziehung kostet Geld und die Mitarbeiter in den Einrichtungen sollen auch mehr Geld bekommen.“ Lars Hoschkara ( CDU) warnte davor, die Erhöhung auszusetzen, da dann beim nächsten Mal der Sprung deutlich größer ausfallen müsse: „Dann droht der Hammer.“

Keine Einwände von Elternräten

Matthias Müller betonte, dass die Elternräte bereits informiert seien und von dort keine Einwände kamen. „Selbst mit der Erhöhung wären wir in der Region immer noch deutlich günstiger als umliegende Kommunen“, sagte er. So seien etwa in Dahlen für neun Stunden in der Krippe monatlich 207 Euro zu zahlen, in Oschatz liege der Beitrag sogar bei 238 Euro. Ähnliches gelte auch für die Betreuung in Kindergarten und Hort.

Letztlich wurde die Erhöhung bestätigt: Neun Räte stimmten dafür. Thomas Pfüller ( CDU) enthielt sich, Harald Werner (Wählervereinigung), Helga Sembdner, Olav Praetsch (beide SPD) sowie Roland Neumann und Frank Winterlich (beide AfD) stimmten dagegen. Die Erhöhung gilt ab 2021.

Von Jana Brechlin