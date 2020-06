Kinderklinik Wermsdorf: Schade, ein wichtiges Angebot fällt ersatzlos weg

Wermsdorf

Hohes Fieber, eine dicke Schwellung nach einem Bienenstich oder anhaltendes Übergeben – das kommt immer zur Unzeit. Eltern leiden stets mit, wenn sich ihre Kinder mit Krankheiten quälen. Wird es zu später Stunde dann noch plötzlich akut, sind Mütter und Väter dankbar für schnelle Hilfe und kurze Wege. Die Kinderklinik in Wermsdorf war da für Rat suchende Familien seit Generationen das erste Ziel. Doch das ist nun Geschichte. Die Pädiatrie wird geschlossen und stattdessen an gleicher Stelle eine Psychiatrie für Kinder- und Jugendliche eröffnet. Damit geht das Fachkrankenhaus seinen Weg der Spezialisierung konsequent weiter. Eine Strategie, die der Einrichtung langfristig ihren Platz in der sächsischen Krankenhauslandschaft sichern soll und die bisher schon erfolgreich war. Erleichternd dürfte das auch für die zunehmende Zahl von Familien sein, die bisher mit ihren Kindern nach Torgau, Leipzig oder noch weiter fahren mussten, wenn diese psychiatrische Hilfe brauchten. Dennoch: Mit der Schließung der Pädiatrie fällt ein wichtiges Angebot ersatzlos weg. Schade für die Eltern und die Region, die damit einen Standortfaktor einbüßt.

Von Jana Brechlin