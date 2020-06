Wermsdorf

Eltern, die mit ihren kranken Kindern im Akutfall Hilfe suchen, müssen in Zukunft weitere Wege in Kauf nehmen. Am 1. Juli geht die Geschichte der Pädiatrie im Fachkrankenhaus Hubertusburg zu Ende. Doch auch künftig werden hier kleine Patienten betreut, denn zeitgleich geht die Kinder- und Jugendpsychiatrie ans Netz.

Keine Notfallversorgung mehr

Damit stehen die somatischen Akutbetten und die ambulante Notfallversorgung für Kinder und Jugendliche perspektivisch nicht mehr zur Verfügung, heißt es vom Klinikum St. Georg in Leipzig, zu dem auch das Fachkrankenhaus Hubertusburg gehört.

Wechsel an der Spitze

Auch an der Spitze wird es einen Wechsel geben: Pädiatrie-Chefärztin Dr. Birgitt Meier geht Ende Juni in den Ruhestand. Chefarzt der neuen Klinik wird dann Joachim Perlberg. Der 55-jährige hat an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Humanmedizin studiert und in der Kinder- und Jugendmedizin in Schwerin begonnen, bevor er in die Kinderpsychiatrie wechselte. Nach klinischen Tätigkeiten in Lübeck, Schwerin, Röbel ( Müritz) und Bernburg übernahm er 2003 die ärztliche Leitung der neu etablierten Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Lutherstadt Wittenberg und war seit 2010 Leitender Oberarzt.

Kurzfristig Lücke gefüllt

Birgitt Maier kennt die Kinderklinik in Wermsdorf seit mehr als 40 Jahren und war seit 2007 Oberärztin, bevor sie im August vorigen Jahres in die Bresche sprang, nachdem ein kurz zuvor als Chefarzt eingestellter Mediziner das Haus wieder verlassen hatte. Mit damals 65 Jahren sei das nicht ihr Plan gewesen, räumte sie freimütig ein, vielmehr habe sie diese Aufgabe aus Verantwortung für das Haus und die Region übernommen – wissend um die Wichtigkeit der Akutversorgung.

Wurzen, Riesa , Torgau und Leisnig als Alternativen

Diese fällt nun weg. Die nächsten Krankenhäuser mit einer Abteilung für Kinderheilkunde sind etliche Kilometer weiter entfernt: In Zukunft können Eltern abends oder am Wochenende das Elblandklinikum in Riesa, die Muldentalklinik Wurzen, die Helios Klinik in Leisnig oder das Kreiskrankenhaus Torgau ansteuern.

Spezialisierung geht weiter

Im Fachkrankenhaus Wermsdorf setzt man unterdessen den Weg der vergangenen Jahre fort, sich weiter zu spezialisieren. Der Bereich der Psychosomatik, wie auch die Versorgung der Kinder, die durch den Alkoholkonsum ihrer Mütter in der Schwangerschaft an Störungen leiden, wird weitergeführt und ausgebaut.

Neu: psychiatrische Institutsambulanz für Kinder

Spezialambulanzen werden über das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum St. Georg in Leipzig weiter angeboten. Diese Angebote werden um eine Psychiatrische Institutsambulanz für Kinder und Jugendliche erweitert.

22 Betten für stationäre Behandlung

Für die neue Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wermsdorf wurden bereits vor Jahren 24 Betten im Landeskrankenhausplan beantragt und genehmigt. Damit ist die Abteilung etwas größer als die bisherige Pädiatrie mit zuletzt 22 Betten. Die Entscheidung, eine solche Klinik zu gründen, habe sich aus einem hohen Versorgungsbedarf in der Region ergeben, den man erkannt habe, so Dr. Iris Minde, Geschäftsführerin der Klinikum St. Georg Unternehmensgruppe. „Ich danke Frau Dr. Meier für Ihre wertvolle und langjährige Arbeit im Bereich der Kindermedizin hier in Wermsdorf und wünsche ihr für die bevorstehende Rente viel Gesundheit und Elan“, sagte sie.

Künftig auch Therapie bei Depressionen

Schon bisher gab es am Standort psychosomatische Diagnostik und Therapie, die nun weiter ausgebaut werden sollen. Das betreffe Erkrankungen wie Essstörungen, Schmerzsyndrome oder Entwicklungsstörungen. Neu ist, dass nun auch Krankheitsbilder wie Depression, Angst- und Zwangsstörungen sowie auffälliges Sozialverhalten und Aufmerksamkeitsdefizit mit Hyperaktivitätsstörung in Wermsdorf behandelt werden. Dabei profitiere der Standort von der engen Verzahnung mit den Angeboten des St. Georg in Leipzig.

Zusammenarbeit mit Schulen und Eltern angestrebt

Der neue Chefarzt setzt dabei auch auf die Zusammenarbeit mit Praxen, Beratungsstellen, Jugendhilfeeinrichtungen und Schulen der Region. „Besonders die intensive Familienarbeit und die Kooperation mit dem sozialen Umfeld der PatientenInnen sowie die Weiterentwicklung des Schwerpunktes Kinderschutz liegen mir am Herzen“, beschreibt Joachim Perlberg. Entwickelt werden sollen auch Angebote zur Information in der Region.

Ab 1. Juli sollen im Haus 100 dann Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren behandelt werden. Bei Entwicklungsstörungen gilt das stationäre Angebot bis 21 Jahre.

Von Jana Brechlin