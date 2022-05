Laas

Eine ganze Festwoche gönnt sich das Laaser „Kinderland“ zu seinem diesjährigen „Geburtstag“. Der Jubilar wird immerhin 50!

Los ging es am Montag mit einer Wanderung zum Liebschützberg einschließlich Picknick. Am Dienstag zeigte die Hundestaffel der Polizei Sachsen, was die Tiere alles können. Außerdem war ein Zirkus zu Gast sowie die Verkehrswacht mit ihren Elektroautos.

Vielfältiges Festprogramm

Am Donnerstag konnten die Kinder gemeinsam mit Annegret Morawe von der Naturbühne Dornreichenbach – alias Märchenfee Lia – in prächtigen Kostümen das Märchen „Schneewittchen“ nachspielen. Während es für die Rolle des Schneewittchens mehrere Kandidatinnen gab und letztlich Charlotte aus der Vorschulgruppe ausgewählt wurde, hatte Victoria aus der gleichen Gruppe als einzige den Mut, die böse Königin spielen zu wollen.

Party am Sonnabend

Am Sonnabend, dem 7. Mai steigt die Festparty zur Jubiläumswoche. Nach der Eröffnung 14 Uhr gibt es zunächst Kaffee und Kuchen für die Kinder und die Gäste und anschließend viele Angebote für die Hauptpersonen: unter anderem eine Bastelstraße, Seifenblasen, E-Autos und einen Auftritt der Feuerwehr. Ab 15.30 Uhr sorgt die Agrargenossenschaft für Verpflegung der deftigen Art.

Im „Kinderland“ betreuen derzeit sechs Erzieherinnen 37 Mädchen und Jungen.

Von Axel Kaminski