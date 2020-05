Kinos im Oschatzer Umland gehen unterschiedliche Wege in der Corona-Krise

Riesa/Torgau/Döbeln/Grimma

Nach Wochen des Stillstands im Filmpalast Riesa werden im Kino der Nachbarstadt wieder Filme gezeigt. „Gemeinsam mit örtlichen Behörden wurden Hygiene-Standards entwickelt und freigegeben. Es gilt zum Beispiel ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes außerhalb des Saals“, so Leiter Alexander Malt.

Preisaktion in Riesa

Im Kino selbst wird es künftig Desinfektionsstationen im Eingangs- und WC-Bereich geben, die Spielzeiten der Filme wurden entzerrt und Personal zur Steuerung eines geregelten Ein- und Auslasses eingeplant. Ein Anreiz für das Wiedersehen ist eine Preisaktion: „Erwachsene zahlen aktuell nur sechs Euro und Kinder bis elf Jahre fünf Euro für den Eintritt in einen Film ihrer Wahl – ohne Zuschläge“, so Malt. Online erhalten Filmfreunde ihre Tickets rund um die Uhr und kommen so kontaktlos in den Saal.

Kein Betrieb in Torgau und Grimma

Im Kino der Kulturbastion in Torgau wird es vorerst keine Vorstellungen geben. „Wir haben uns damit beschäftigt, einen Hygieneplan für unser Kino mit seinen rund 90 Plätzen erarbeitet. Das Ergebnis hat uns aber gezeigt, dass wir unter diesen Umständen erst einmal auf den Kinobetrieb verzichten“, sagt Uwe Narkunat, Geschäftsführer des Betreibervereins KAP Torgau. Einen Kinobetrieb, bei dem nur ein Drittel der Plätze besetzt ist und jeder Gast einen Mundschutz haben soll, wird es nicht geben. „Das wollen wir uns nicht antun und Gästen nicht zumuten“, so Narkunat weiter. Er rechnet damit, dass ab Juli in Torgau Kinovorführungen möglich sein könnten. Ebenfalls geschlossen bleibt das Kino samt Kinobar in Grimma vorerst, es können jedoch Gutscheine erworben werden.

Döbeln bietet Autokino

Das Filmtheater Döbeln lädt ab dem 28. Mai immer donnerstags bis sonntags zum Autokino auf den Steigerhausparkplatz unmittelbar am Kino in der Burgstraße ein. Gezeigt werden dann 19 Filme bis Ende Juni, Beginn ist jeweils um 20.45 Uhr. Empfangen werden kann der Ton des Films über das Radio, Ticketerwerb ist online oder am Vorstellungstag im Kinofoyer ab 19 Uhr möglich, die Zufahrt auf das Gelände ab 20 Uhr. Gezeigt wird ein Mix aus aktuellen Filmen und Klassikern.

Programm, Preise, Tickets und weitere Informationen zum Autokino in Döbeln im Internet unter www.https://doebeln.cineprog.net

