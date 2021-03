Kirchenaustritte: Hat die Kirche in der Collm-Region eine Zukunft?

Collm-Region

Nicht nur die katholische Kirche steckt in der Krise. Auch die evangelische verzeichnet deutschlandweit einen Rückgang an Mitgliederzahlen. Warum treten Menschen aus der Kirche aus? Gibt es denn überhaupt eine Zukunft für die Glaubensgemeinschaft in der Collm-Region?

Kirchenaustritte weiterhin auf hohem Niveau

Ein Rekordhoch verzeichnete die Kirche im Jahr 2019. Mehr als 500 000 Menschen sind in diesem Jahr aus der Kirche ausgetreten. Aber auch im vergangenen Jahr halten sich die Zahlen auf einem ähnlich hohen Niveau. Insgesamt sind in den Gemeinden Dahlen, Wermsdorf, Mügeln und Oschatz im Jahr 2019 70 Austritte (beide Konfessionen) registriert worden. Im Jahr 2020 waren es nur drei weniger.

Die Kirchenaustritte in der Collm-Region sind im Jahr 2020 nur minimal gesunken. Quelle: ys/Standesämter

Die Zukunft der Kirche als Institution

Christof Jochem, Pfarramtsleitung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Oschatzer Land, ist sich sicher: Die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen wird es trotz des Rückgangs an Mitgliederzahlen immer geben. „Menschen suchen einen Ort, wo sie ihren Glauben leben können und Menschen brauchen Gemeinschaft“, bemerkt er. Ob es dafür eine Institution brauche, sei eine andere Frage.

Eine Kirchendistanzierung sei auch aufgrund der fehlenden Traditions- und Erzählketten gegeben. „Wenn das Enkelkind bei einem Besuch mit seiner Großmutter in einer Kirche fragt, wer da am Kreuz hängt, und die Oma dann nichts dazu erzählen kann, dann ist die Traditionsüberlieferung abgebrochen“, erklärt Jochem.

Schuld sei auch der demographische Wandel

Doch Schuld sei auch die demographische Bevölkerungsentwicklung, gerade im ländlichen Raum. Die Kirche schrumpfe analog zur Bevölkerungsstruktur, so Jochem. „Wenn jetzt in der Kirchgemeinde Oschatzer-Land mit ihren 44 Kirchen ca. 6.800 Christen leben, so sieht die Prognose für das Jahr 2040 dann noch etwa 4.000 Christinnen und Christen“, erzählt er. „Jedes Jahr verliert die Kirchgemeinde damit etwa 150 Gemeindemitglieder.“ Zum größten Teil sei dies durch den Tod bedingt, zum geringeren Teil durch Kirchenaustritte. Es würden aber mehr Gemeindeglieder sterben, als Kinder getauft werden.

Kaum Vertrauen, aber Verdrossenheit

Als Grund für den Kirchenaustritt nennt er jedoch auch die innerkirchliche Unzufriedenheit. „Eine gewisse Verdrossenheit ist zu konstatieren“, bemerkt er. „Ein Vertrauensvorschuss existiert kaum noch.“ Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche habe ebenso Auswirkungen auf die evangelische Kirche.

In der Regel stehe der Kirchenaustritt am Ende eines längeren Prozesses der Distanzierung. „Oft braucht es nur einen konkreten Anlass, um dann das sprichwörtliche Fass der Unzufriedenheit mit "der Kirche" zum Überlaufen zu bringen.“ Der Kirchenaustritt würde jedoch nicht automatische eine Abkehr vom Glauben bedeuten. Vielmehr ginge es dabei um das Verhältnis zu der Institution Kirche.

Das Dorf muss zur Kirche halten

Wenn es darum geht, das Vertrauen in die Kirche zurückzugewinnen, müsse der Kulturwandel realistisch betrachtet und der Typus der „Volkskirche“ im heutigen Alltag in Frage gestellt werden. Wichtig sei jedoch vor allem im ländlichen Raum die Öffnung für das Gemeinwesen. Es sei auffällig, dass viele Menschen sich sowohl in der Kirche, als auch im Gemeinwesen engagieren. Einerseits müsse man „nah dran an den Menschen sein, an ihren Hoffnungen und Sorgen“, fügt Pfarrer Christof Jochem hinzu. „Und anderseits: Wenn die Kirche im Dorf bleiben soll, dann muss "das Dorf" sich auch zur Kirche halten.“

Von Yvonne Schmidt