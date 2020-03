Kirchenschaf Gertrud geht in Oschatz auf Sendung

Oschatz

In Katja Dorschels Kalender war in den vergangenen Wochen mancher Termin vermerkt, auf den sich die Gemeindepädagogin in der neuen Kirchgemeinde Oschatzer Land besonders gefreut und vorbereitet hatte. Dazu zählte ein Besuch mit einer Gruppe Kita-Kindern in der Naundorfer Dorfkirche. Doch wie viele andere Veranstaltungen fiel der Termin auf Grund der Sonderregelungen zur Corona-Krise aus. Auch Kinderkreise, Religionsunterricht, alle Gottesdienste wurden abgesagt. Zudem musste die Familie auch ihr eigenes Leben neu organisieren, denn Kitas und Schulen sind geschlossen.

Zeit mit besonderen Herausforderungen

„Gemeinsam mit meinem Mann Matthias haben wir überlegt, was wir mit eigenen Mitteln machen könnten, um Hilfe anzubieten“, blickt Katja Dorschel auf den Beginn der Zeit mit den besonderen Herausforderungen zurück. Auf der Internetseite der Kirchgemeinde warben sie für Mitstreiter und machten das Angebot zum Einkaufen oder zum Erledigen anderer kleiner Dinge publik. „Inzwischen haben sich auch erste Personen gemeldet, die diese Hilfe gern nutzen möchten“, so die Oschatzerin.

Idee für „Gertrud TV“

Und dann die Idee für „Gertrud TV“. Gertrud ist das Plüsch-Kirchenschaf, das viele Kinder aus der Oschatzer Region aus dem Kinderkreis oder dem Religionsunterricht der Oschatzer Kirchgemeinde bereits kennen. Mit ihm zusammen dreht das Ehepaar mit seinen drei Kindern Helene (5), Charlotte (8) und der einjährigen Elise nun Videos. Spielerisch wird den jungen Zuschauern Interessantes zwischen Himmel und Erde vermittelt, zwischendurch werden sie aufgefordert, daheim mitzumachen oder sie sollen dem Kirchenschaf Bilder schicken oder fotografieren, was sie alles zwischen Himmel und Erde entdecken. Der Nachwuchs der Familie gibt selbst Anregungen.

Immer ein rund zwanzigminütiger Film

Die Videos werden im eigenen Zuhause geschnitten, teils mit Musik unterlegt und dann auf entsprechenden Kanälen gepostet. „Zum Glück hatte mein Mann auf seinem Computer noch ein altes Schnittprogramm, mit dem er mal ganz einfach einen Geburtstagsfilm bearbeitet hat. Mit dem entstehen nun die Videos“, erzählt Katja Dorschel. Sicher sei es nicht die neueste Technik und so auch sehr aufwendig, aber am Ende stehe bisher immer ein rund zwanzigminütiger Film.

Kinderbilder eingeschickt

Dass die Filme mit Gertrud und den Dorschels gut bei vielen Familien ankommen, beweisen gleich nach der ersten Sendung die eingeschickten Kinderbilder. Jede Woche Freitag gibt es immer ein neues Video auf der Internetseite der Kirchgemeinde Oschatzer Land zu sehen. Für Ostern als Ersatz für die Festgottesdienste erarbeitet Matthias Dorschel gemeinsam mit Pfarrer Christof Jochem an Videos für Erwachsene. Der erste Dreh hat bereits stattgefunden.

Froh über technikaffinen Kantor

„Ich bin froh, dass unser Kantor so technikaffin ist. Auf diese Weise können wir als Kirchgemeinde eigene Angebote unterbreiten. Ich bin dankbar für jedes Hilfsangebot, das in unserer Kirchgemeinde in dieser besonderen Zeit entsteht und freue mich über jede Initiative“, erklärt Christof Jochem, Leitender Pfarrer der Kirchgemeinde Oschatzer Land.

Wer neugierig geworden ist auf Gertrud und die anderen Angebote, der braucht nur auf der Internetseite der Kirchgemeinde zu schauen.

Von Bärbel Schumann