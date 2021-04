Kirchgemeinde Oschatzer Land erinnert mit Gedenkgottesdienst an Corona-Tote

Oschatz/Collm-Region

Die Stadtverwaltung Oschatz und die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde „Oschatzer Land“ beteiligen sich am Gedenken für die Menschen, die an Corona verstorben sind. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den bevorstehenden 18. April als nationalen Gedenktag an die Corona-Toten in Deutschland ausgerufen. Inzwischen beläuft sich deren Zahl laut Robert-Koch Institut auf über 79 000.

Stadtverwaltung möchte auch gedenken

„Wir haben den Aufruf zum Anlass genommen, ebenfalls zu gedenken“, sagt die Sprecherin der Verwaltung, Anja Seidel. Sie nennt Fakten: „Bisher sind in der Stadt Oschatz knapp 50 Menschen an oder mit den Folgen der Virusinfektion gestorben.

Im gesamten Landkreis Nordsachsen beläuft sich die Zahl der Todesopfer auf mehr 300. Das entspricht der Einwohnerzahl eines ganzes Dorfes, das plötzlich nicht mehr da ist. Jeder einzelne von denen, die starben verdeutlicht, dass Männer und Frauen, die sich mit der Lungenkrankheit infiziert hatten, viel Leid und Schmerz erdulden mussten. Familien wurden dadurch zerrissen und tragen noch lange an diesem Schmerz“.

Form des gemeinsamen Gedenkens

Christof Jochem, Leiter des Pfarramtes und Pfarrer der Kirchgemeinde, lädt am bevorstehenden Sonntag, dem 18. April ab 10.30 Uhr zu einem Gedenkgottesdienst in die Oschatzer Stadtkirche St. Aegidien ein. „Viele Menschen hätten von ihren Liebsten in der Pandemie nur im allerkleinsten Kreis Abschied nehmen können“, selbst die nächsten Verwandten und Freunde seien von der Trauerfeier im zurückliegenden Jahr ausgeschlossen gewesen, betont Jochem.

Das gelte insbesondere für jene Menschen, deren Angehörige in Pflegeheimen und Krankenhäusern ihre letzten Stunden verbrachten. „Uns allen und ihnen im besonderen fehlt eine Form des gemeinsamen Gedenkens und Abschiednehmens in diesen Monaten der Einsamkeit“, so der Pfarrer. Dies solle am Sonntag ermöglicht werden.

Würdiges Gedenken trotz Ausnahme-Situation

Mitgestaltet wird der besondere Vormittag von Jochems Ehefrau Ina Jochem in ihrer Tätigkeit als Koordinatorin des ökumenischen ambulanten Hospizdienstes Oschatz. Die musikalische Umrahmung der Gedenkstunde obliegt dem hiesigen Kantor Matthias Dorschel. „Hinterbliebene können gern in die Kirche kommen, sie müssen sich nicht vorher anmelden“, so Seidel. Es sei Stadt und Kirche wichtig, trotz der Ausnahme-Situation ein würdiges Gedenken zu ermöglichen.

Maskenpflicht und Daten für Kontaktnachverfolgung

Dazu gelte es jedoch, bei diesem öffentlichen Präsenzgottesdienst die Vorgaben des Hygienekonzeptes zu beachten und einzuhalten. Dazu zählt das Tragen einer medizinischen- oder FFP-2-Maske im Kirchenraum. Um eine mögliche Kontaktnachverfolgung gegenüber dem Gesundheitsamt zu gewährleisten, müssen alle Teilnehmenden ihre Daten auf einer separaten Karte eintragen. Die Angaben werden unter den Bedingungen des Datenschutzes behandelt und für einen Monat im Pfarramt Oschatz aufbewahrt.

108 Menschen können teilnehmen

In der Kirche ist ein Abstand von zwei Metern zum Nächsten einzuhalten. Ausgenommen von diesen Abstandsregeln sind Angehörige eines Hausstandes. Am Eingang der Kirche steht Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung. In der St. Aegidienkirche können unter den genannten Voraussetzungen 108 Menschen am Gedenken teilhaben.

Von Christian Kunze