Kita-Betreuung: Cavertitz erstattet Elternbeiträge

Cavertitz

Das kommt immer ungelegen und sorgt oft für Kopfzerbrechen: Weil Personal in den Kindertagesstätten krank wird und ausfällt, muss eine Gruppe geschlossen werden, was die Eltern vor die Frage stellt: Wohin mit den Kindern? Wird dann trotzdem noch der Betreuungsbeitrag abgebucht, ist der Ärger mitunter groß. Den will man in Cavertitz gern vermeiden. Weil zuletzt in Lampertswalde an sechs Tagen im Februar keine Betreuung der Krippenkinder möglich war, hat der Gemeinderat jetzt entschieden, dass den Eltern für diesen Zeitraum der Beitrag rückwirkend erstattet beziehungsweise verrechnet wird.

Muss die Kita-Gruppe mehr als fünf Tage geschlossen bleiben, soll den Eltern dafür der Beitrag verrechnet werden. Quelle: Rolf Zoellner

Falls es erneut vorkomme, dass an mehr als fünf Tagen keine Kinderbetreuung möglich ist, solle auch dann der Beitrag für den kompletten Zeitraum erstattet werden, schlug Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) vor. „Wir werden das dann jeweils als Beschlussvorschlag in den Gemeinderat bringen“, kündigte sie an.

Familien besonders belastet

Man habe sich vorab mit den Gemeinden im Oschatzer Land beraten und sich für diese Praxis entschieden. Die Familien seien durch wiederholte Schließungen während der Coronazeit bereits belastet und auch jetzt sei es gerade ebenfalls nicht möglich, alle Gruppen in den kommunalen Einrichtungen zu öffnen, weil die krankheitsbedingten Personalausfälle nicht kompensiert werden könnten. Normalerweise versuche man, Erzieherinnen aus Cavertitz und Lampertswalde auch wechselseitig in den Tagesstätten einzusetzen, wenn Kolleginnen ausfallen.

Bürgermeisterin Christiane Gürth warb für die Regelung bei den Gemeinderäten – mit Erfolg. Quelle: Jana Brechlin

Doch betreffe dies einige Beschäftigte mehr, könne die Betreuung nicht mehr sichergestellt werden. Deshalb sei es dringend geboten, Eltern mit dieser Regelung entgegen zu kommen und die Familien wenigstens etwas zu entlasten.

Keine Entschädigung durch den Freistaat

Die Bürgermeisterin machte aber auch klar, dass es – anders als zu Beginn der Pandemie – in diesen Fällen keinen finanziellen Ersatz durch den Freistaat gibt. Dennoch schlage man vor, die Elternbeiträge zu erstatten. „Auch wenn wir die Kosten nicht ersetzt bekommen: Wir wollen die Eltern entlasten“, betonte Christiane Gürth. Die Zeit sei für die Mütter und Väter besonders herausfordernd gewesen, weil sie sich kurzfristig um eine Betreuung für ihren Nachwuchs kümmern mussten.

Betriebskosten bleiben bei Kommune

Der Argumentation folgten auch die Gemeinderäte mehrheitlich und stimmten bei einer Enthaltung (Volker Döring) dafür, den Eltern der Krippenkinder für den Zeitraum im Februar die Beiträge zu verrechnen.

Die Betriebskosten laufen allerdings weiter, wenn eine Gruppe zeitweilig geschlossen wird: Diese Ausgaben muss die Gemeinde aus eigener Tasche bestreiten.

Von Jana Brechlin