Kita-Regelbetrieb in der Collm-Region: Das gilt ab Montag

Nach der jüngsten Allgemeinverfügung des Freistaates können die Kindereinrichtungen ab Montag wieder den Regelbetrieb aufnehmen. Der Kreis der Kinder beziehungsweise Eltern, die wieder einen Anspruch auf Betreuung haben, erweitert sich dadurch nicht. Diese Einschränkungen waren bereits Mitte Mai aufgehoben worden. Nun geht es darum, dass die Beschränkung auf feste Gruppen aufgehoben wird.

„Wenn es personell passt, wollen wir ab Montag wieder die normalen Öffnungszeiten anbieten“, erklärte Matthias Löwe (WHD), Bürgermeister der Stadt Dahlen. Es könne aber durchaus noch ein paar Tage dauern, bis sich das eingespielt habe. „Die Eltern können dann ihre Kinder anstatt nur bis zur Tür wieder bis in die Garderobe begleiten“, nannte Matthias Löwe eine Lockerung. Das würde das Personal entlasten. Er zeigte sich überzeugt davon, dass bei Bedarf Lösungswege gefunden würden, auch wenn eventuell nicht gleich wieder alle Einrichtungen im gewohnten Umfang geöffnet seien.

Auch Mügeln reagiert auf die neue Verfügung, allerdings soll diese ruhig und besonnen umgesetzt werden. „Wir haben uns von der Verwaltung her so weit verständigt, dass, wenn am Montag, Dienstag, Mittwoch noch dieser Zustand wie in der letzten Wochen beibehalten werden muss, es dann eben so ist“, sagte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) am Freitag auf Nachfrage.

Aufgrund der kurzen Frist berate man noch: „Wie kriegen wir das hin, dass unser Personal in diesem Regelzustand arbeiten kann? Wir haben schon die ersten Urlaube und krankheitsbedingten Ausfälle – wie im ganz normalen Leben davor“, beschrieb er den personellen Spagat. Dennoch rechne er damit, dass es sich erleichternd auswirke, wenn die Erzieherinnen wieder in ihrem normalen Rhythmus arbeiten.

Kommunen unter Zeitdruck

„Wir denken darüber nach, in unseren Einrichtungen wieder die Öffnungszeiten auszuweiten“, erklärte die Naundorfer Bürgermeisterin Kathleen Kramm (parteilos). Es sei schade, dass der Begriff Regelbetrieb Normalität vorgaukele.

„Corona ist noch da und wird nicht so schnell weg gehen“, schildert sie ihren Standpunkt. Auf jeden Fall bedeute die neue Allgemeinverfügung, dass man die Hygienekonzepte anpassen müsse. Es sei schade, dass der Freistaat mit den kurzen Fristen vom Vorliegen der Verfügung bis zu deren Inkrafttreten die Kommunen so unter Druck setze.

Der Regelbetrieb kehrt – wenn auch immer noch von Corona-Beschränkungen begleitet – auch in Wermsdorf mehr und mehr zurück: „Die Öffnungszeiten, die wir ein bisschen eingeschränkt hatten, sind ab Montag wieder ganz normal – so wie vor Corona“, sagte Hauptamtsleiterin Katja Hannß auf OAZ-Anfrage.

Die strikte Aufteilung der Kinder in Gruppen falle zudem weg, „so dass sie zum Beispiel wieder im Garten ganz normal spielen können.“ Beibehalten werde, dass die Kinder an der Kita-Tür in Empfang genommen werden. Zwar ließe die Verordnung zu, dass Eltern bei gewahrtem Mindestabstand wieder mit in die Kitas könnten, aber weil die Garderoben zum Teil so klein seien, sei das schwierig.

Zusammen mit den Kitaleiterinnen sei abgesprochen, das erst einmal so zu belassen, es sei inzwischen eingespielt, sagt Hannß. „Die Gesundheitsbestätigung müssen wir auch noch jeden Tag abfordern, was wegfällt, ist die Zeiterfassung: Die Eltern müssen uns nicht mehr sagen, wie sie die Kinder in der kommenden Woche bringen und holen.“

In der Gemeinde Liebschützberg gehen die Kindereinrichtungen erst am 6. Juli in den Regelbetrieb über. Das teilte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) dieser Zeitung mit. Ab dann würden die normalen Öffnungszeiten wieder gelten. So schnell seien die Dienstpläne nicht an die neuen Vorgaben anzupassen.

In der Allgemeinverfügung stehe auch, dass der Regelbetrieb aufgenommen werden könne. Die Gemeinde werde mit einem Elternbrief noch über die Änderungen informieren. Auf jeden Fall sei ab 6. Juli wieder eine offenere Gruppenstruktur möglich, allerdings würden weiterhin Zutrittsbeschränkungen gelten und auch die Bescheinigung darüber, dass die Kinder symptomfrei sind, werde weiterhin abgefordert. Neu sei, dass nun auch wieder Eingewöhnungen in den Krippengruppen möglich seien.

Cavertitz : Keine Änderung ab Montag

In Cavertitz hat man die Eltern darum gebeten, sich darauf einzurichten, dass bis zum 3. Juli erst einmal alles so bleibe, wie es derzeit ist. Die Kitas in Lampertswalde und Cavertitz sind also von 7 bis 16 Uhr geöffnet.

„Wir müssen noch klären, wie wir die höheren Hygieneanforderungen umsetzen können“, erklärte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Dazu wolle man die Dienstberatung am Dienstag nutzen und dann auf der Internetseite der Gemeinde informieren.

Von Axel Kaminski und Manuel Niemann