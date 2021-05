Kitas und Schulen in Nordsachsen öffnen wieder

Nordsachsen

In Nordsachsen dürfen Schulen und Kitas wieder öffnen. Der Landkreis liegt am Montag laut Robert-Koch-Institut den fünften Werktag in Folge unter dem Corona-Inzidenzwert von 165. Die anhaltende Unterschreitung zieht deshalb eine Lockerung der sogenannten „Bundesnotbremse“ nach sich. Wie das Landratsamt mitteilte, dürfen daher am übernächsten Tag – also am Mittwoch, den 12. Mai – Schulen im Wechselunterricht und Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen.

Nächste Stufe: „Click & Meet“

Nach der seit Montag geltenden neuen Sächsischen Corona-Schutzverordnung kann aufgrund der Inzidenzwert-Unterschreitung ebenfalls ab Mittwoch wieder Einzelunterricht an Kunst-, Musik- und Tanzschulen stattfinden.

Die nächste Lockerungsstufe wird laut Bundesgesetz mit Unterschreiten der Inzidenzmarke 150 an fünf Werktagen in Folge erreicht. In Nordsachsen könnte das am Dienstag der Fall sein, sodass ab dem übernächsten Tag wieder „Click & Meet“ (Einkaufen mit Termin) im Einzelhandel zulässig wäre.

Von LVZ