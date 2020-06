Klagt Immobiliengesellschaft gegen die Stadt Oschatz?

Oschatz

So einig wie in diesem Fall zeigt sich der Oschatzer Stadtrat selten. Ohne Gegenstimme und ohne Stimmenthaltung stimmte das Gremium in seiner jüngsten Sitzung der sogenannten Abwägung zum Entwurf eines Bebauungsplanes für einen Teil des Wohngebietes entlang der Merkwitzer Straße zu.

Im Kern geht es darum, dass die Kommune bei einem Teil der langgestreckten Grundstücke eine Bebauung in zweiter Reihe verhindern will. Verwaltung und Stadtrat sind sich einig, dass der Erhalt des Ortsbildes Vorrang vor einer Bebauung in der zweiten Reihe haben soll. Betroffen davon ist vor allem die Immobiliengesellschaft Unser schönes Oschatz (UsO).

Um diese Siedlungshäuser in der Merkwitzer Straß geht es. Quelle: Frank Hörügel

Die UsO hatte im Jahr 2018 aus dem Besitz der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft (GWG) 13 Grundstücke an der Merkwitzer Straße erworben. „Wir wollten die langgestreckten Grundstücke, die sich für junge Familien eignen, teilen“, erklärt Sven Spielvogel, geschäftsführender Gesellschafter der UsO, bei einem Vor-Ort-Termin mit dieser Zeitung. Für die Käufer hätte die Grundstücksteilung einen deutlich geringeren Kaufpreis mit sich gebracht, sagt er.

Käufer bereits abgesprungen

Doch diese Variante hat sich nach den Plänen der Stadt, die eine Teilung und Bebauung der Grundstücke in der zweiten Reihe verhindern will, erledigt. „Uns sind deshalb schon Käufer abgesprungen“, sagt UsO-Prokurist Paul Weißbach.

Kein Entgegenkommen seitens der Stadt

Für Unternehmer Sven Spielvogel ist der harte Kurs der Stadt Oschatz nicht nachvollziehbar. „Ich war selbst 15 Jahre im Stadtrat Aue aktiv. Dort haben wir solche Sachen zusammen mit den Bauherren geklärt. Doch in Oschatz hat es überhaupt kein Entgegenkommen seitens der Stadt gegeben“, beklagt er.

Klageweg dauert zehn Jahre

Die Frage ist nun: Findet sich die Uso mit dem Oschatzer Stadtratsbeschluss ab oder geht sie rechtlich dagegen vor? „Das ist noch nicht entschieden. Aus meiner Erfahrung dauert es durchschnittlich zehn Jahre, bis auf dem Klageweg eine Entscheidung gefallen ist“, sagt Spielvogel.

Von Frank Hörügel