Schöna

Ein Ständchen zum Geburtstag ist hier schon Pflicht: Wenn Klaus Köppe am Dienstag seinen 75. Geburtstag feiert, gehört Musik unbedingt dazu. Kein Wunder, denn der Jubilar hält als Vorsitzender des Musikvereins Lampertswalde bei der Kapelle seit vielen Jahren die Fäden in der Hand.

Die Begeisterung für die Musik wurde bei Köppe frühzeitig geweckt und von Anfang an ist er der Blasmusik in Lampertswalde treu. Die Freude am Spiel hat der Schönaer auch auf seine Kinder übertragen und immer noch wirbt der leidenschaftliche Hobbymusiker bei anderen für das Mitwirken im Orchester. Und das mit Erfolg: Obwohl es zwischendurch immer wieder auch Nachwuchssorgen gibt, geht es im Musikverein Lampertswalde stets weiter, können neue Mitspieler gewonnen, Jahr für Jahr Auftritte organisiert und das Repertoire erweitert werden. Das ist auch und zu einem erheblichen Teil Klaus Köppe zu verdanken.

Wie viel Freude Musik verbreiten kann, erlebt er immer, wenn er bei Konzerten einen Blick ins Publikum wirft oder den Beifall hört. Dass Musik auch Mut machen und Kraft geben kann, hat Klaus Köppe erfahren, seit er den Verlust seiner lieben Frau im vergangenen Jahr verkraften muss. Hierbei hilft die Beschäftigung mit der Vereinsarbeit und das regelmäßige Proben in der Gemeinschaft.

Es ist ein schöner Zufall, dass der Jubilar jetzt nicht nur seinen Geburtstag, sondern auch das 60-jährige Bestehen der Kapelle feiern kann. Wir sagen in beiden Fällen: Herzlichen Glückwunsch, Klaus Köppe!

Von Jana Brechlin