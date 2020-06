Kleine Gartenschau 2021: Womit lockt Oschatz die Besucher an?

Oschatz

Von dieser Euphorie zehren die Oschatzer noch 14 Jahre danach. Als in der Döllnitzstadt am 8. Oktober 2006 die vierte Landesgartenschau Sachsens ihre Pforten schloss, fiel die Bilanz durchweg positiv aus. Die Stadtentwicklung von Oschatz hatte mit Gesamtinvestitionen von rund 50 Millionen Euro einen kräftigen Sprung nach vorn gemacht. Und über eine halbe Million Besucher konnten sich in der 170 Tage geöffneten Schau davon überzeugen, wie dieses Geld angelegt worden war.

Dreh- und Angelpunkt O-Schatz-Park

Dreh- und Angelpunkt der Landesgartenschau war der O-Schatz-Park. Noch immer ist der Familienpark, der vom Verein Lebenshilfe bewirtschaftet wird, ein Besuchermagnet für lokale und überregionale Gäste. Und als solcher soll der O-Schatz-Park auch im nächsten Jahr wieder präsentiert werden. Vom 10. bis zum 13. Juni 2021 wird in Oschatz die mittlerweile dritte Kleine Gartenschau ausgerichtet. Einen Kooperationsvertrag für diese Veranstaltung unterzeichneten in der vergangenen Woche die Stadt Oschatz, die Lebenshilfe (Regionalvereinigung Oschatz), der Förderverein Oschatzer Landesgartenschau 2006 und die Oschatzer Freizeitstätten GmbH.

Wieder eine Blumenschau

Zur inhaltlichen Ausgestaltung der Kleinen Gartenschau 2021 halten sich die Veranstalter noch bedeckt. Bisher ist nur eines sicher: Wie bei den Vorgänger-Veranstaltungen wird es wieder eine Blumenschau geben.

Doch was könnte die Besucher noch erwarten? Anhaltspunkte geben die Programm-Höhepunkte der Kleinen Gartenschauen 2011 und 2016, die jeweils an vier Tagen veranstaltet wurden.

Zur Premiere knapp 50 000 Besucher

Bei der ersten Kleinen Gartenschau 2011 wurden knapp 50 000 Besucher gezählt. Die Gäste konnten sich auf einem Bauern- und Handwerkermarkt tummeln, einen Waschtag wie zu Omas Zeit erleben oder die Teilnehmer am EnviaM-Städtewettbewerb anfeuern.

Fünf Jahres später kamen im Jahr 2016 rund 46 000 Gäste in den O-Schatz-Park. Publikumsmagneten waren die Deutsche Baumklettermeisterschaft und die Sächsische Sensenmeisterschaft.

