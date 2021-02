Kleine Gartenschau Oschatz im Juni wegen Corona abgesagt

Oschatz

Noch Mitte Januar wollte sich Andreas Kretschmar (parteilos) den Optimismus nicht nehmen lassen. Im OAZ-Interview sagte der Oschatzer Oberbürgermeister: „Wir planen nach wie vor mit der kleinen Gartenschau und sind auch guter Dinge.“ Doch sein Optimismus ist mittlerweile verflogen.

Gartenschau wird um ein Jahr verschoben

„Die Stadt Oschatz hat sich nach eingehenden Überlegungen und in Abstimmung mit den Partnern, dem Förderverein Landesgartenschau, der Lebenshilfe und der OFG (Oschatzer Freizeitstätten GmbH, d. Red.) entschlossen, die Kleine Gartenschau auf nächstes Jahr zu verschieben“, teilt Pressesprecherin Anja Seidel mit. Die unklare Perspektive der Infektionslage im Freistaat Sachsen erlaube keine seriösen Planungen. „Und wir können weder unseren Partnern noch unseren Gästen klare Angebote unterbreiten“, begründet Anja Seidel diese Entscheidung.

Tag der Oschatzer am 12. Juni geplant

Die 3. Kleine Gartenschau werde deshalb auf den Zeitraum vom 23. bis 26. Juni im nächsten Jahr verschoben. Als kleinen Ersatz soll es am 12. Juni dieses Jahres den Tag der Oschatzer geben. „Vorausgesetzt, die Infektionslage lässt dies zu“, schränkt die Pressesprecherin ein.

Organisation ist problematisch

Schirmherr der Kleinen Gartenschau 2021 ist Frank Kupfer, der ehemalige sächsische Landwirtschaftsminister und Vorsitzender des Lago-Fördervereins. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil wir uns natürlich auch darauf gefreut haben“, sagt der Oschatzer. Er hatte sogar damit gerechnet, dass diesmal mehr Besucher als bei der 2. Kleinen Gartenschau vor fünf Jahren kommen würden. Grund: Nach dem Lockdown würden die Leute raus wollen und eben auch so eine Veranstaltung im Freien besuchen wollen. „Aber“, so Kupfer, „das Organisatorische ist das Problem. Man hat jetzt bei den Vereinen keinen Ansprechpartner. Und es gibt keinen, der sich festlegt, wie es weiter geht“. Dazu komme, dass es viele Angebote für Kinder, wie etwa das Grüne Klassenzimmer geben sollte. „Das könnte gar nicht stattfinden. Die Schüler hätten gar keine Zeit, weil sie so viel Unterrichtsstoff nachholen müssen.“

Zeitgleich Landesgartenschau in Torgau

Wenn die Kleine Gartenschau in Oschatz auf Juni 2022 verschoben wird, dann ist zeitgleich die Landesgartenschau in Torgau geplant. Ist das ein Problem? „Nein, das ist keine Konkurrenz, das kann sich sogar gegenseitig befruchten“, so Kupfer.

Anziehungspunkt soll Blumenschau werden

Die 3. Kleine Gartenschau soll wie bereits die beiden Vorgängerveranstaltungen wieder auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände, dem heutigen O-Schatz-Park, stattfinden. Als zentraler Anziehungspunkt ist eine Blumenschau geplant. Und es soll auch kein Eintritt von den Besuchern erhoben werden.

Bei den Kleinen Gartenschauen im Jahr 2011 und 2016 wurden jeweils knapp 50 000 Besucher im O-Schatz-Park gezählt.

Von Frank Hörügel