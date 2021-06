Kleine Gartenschau in Oschatz: Corona macht Gartenfreunden Strich durch die Rechnung

Oschatz

Das Wetter hätte gepasst, und die Stimmung wahrscheinlich auch – wäre die Corona-Pandemie nicht dazwischen gekommen, dann wäre in Oschatz heute für ein Wochenende lang die Dritte Kleine Gartenschau ausgerichtet worden. Doch im Februar, als noch unklar war, wie sich die Virusausbreitung entwickeln würde, hatte die Stadt Oschatz die Veranstaltung abgesagt. Und damit auch eine kleine Tradition gebrochen. Als im Herbst 2006 in der Gartenstadt am Collm die Sächsische Landesgartenschau zu Ende ging, war die Idee geboren, alle fünf Jahre eine Kleine Gartenschau auf die Beine zu stellen. „Wir wollen den Besuchern zeigen, dass unsere Landesgartenschau nachhaltig und der O-Schatz-Park ein würdiger Schauplatz ist“, hatte damals Oberbürgermeister Andreas Kretschmar formuliert. 2011 und 2016 gab es bereits zwei kleine Gartenschauen, deren Besuch übrigens immer kostenfrei war.

Abend als kleiner Ausgleich

Doch jetzt muss der Fünfjahresturnus unterbrochen werden. Jörg Bringewald, zugleich Kämmerer der Stadtverwaltung und Geschäftsführer der Oschatzer Freizeitstätten GmbH und des Eigenbetriebs Oschatzer Kultureinrichtungen, bedauert sehr, dass die dritte Auflage der Kleinen Gartenschau in diesem Sommer nicht wie geplant stattfinden kann. „Zu Beginn der Pandemie waren wir noch optimistisch, dass wir das dieses Jahr feiern können. Die Entwicklungen und Begleiterscheinungen von Corona zeigten aber schon bald, wie schwierig das werden würde.“ Der fehlende Vorlauf für Planung mache ein Fest wie dieses momentan schlicht unmöglich. „Uns geht es da wie zahlreichen anderen Veranstaltern, die Termine für die zweite Jahreshälfte gesetzt haben. Aber selbst für Oktober gibt es noch keine Gewissheit“, so Bringewald. Unterstützer und Partner im kulturellen Bereich konnten zuletzt einfach keine verbindlichen Zusagen geben. Der Beigeordnete freut sich jedoch, dass mit der heutigen Premiere des Abendmarktes stattdessen ein kleines neues Highlight in Oschatz initiiert werden konnte.

Oschatz kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Veranstaltung wäre toller Neustart gewesen

Die Managerin des O-Schatz-Parkes, Katja Bachmann, hätte gemeinsam mit den Menschen mit und ohne Behinderung in ihrem Team der Lebenshilfe, die den Park bewirtschaftet, ebenfalls gern an Wochenende auf dem Areal Besucher begrüßt. „Jetzt, wo der Sommer da ist und vieles wieder möglich wird, wäre die Kleine Gartenschau ein toller Auftakt für das geworden, was wir alle so sehr vermissen“, sagt sie. Das ehemalige Landesgartenschaugelände und seine Nachnutzung gehören zu Oschatz, genau wie die Gartenschauen. „Das macht uns über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt. Die Dritte Kleine Gartenschau hätte gezeigt, was Oschatz kann und ein Zeichen gesetzt für die Normalität, die wir uns wieder zurückwünschen“.

Von Blumenschau bis zu Fachvorträgen

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Als die Oschatzer Freizeitstätten im Februar die Streichung des Termins für dieses Jahr bekannt gab, wurde bereits auf den Nachfolgetermin im kommenden Jahr hingewiesen. Daher wird nun die Dritte Kleine Gartenschau vom 23. bis 26. Juni 2022 stattfinden. Auf dem Programm stehen dann: eine Blumenschau, Präsentationen der Oschatzer Vereine, Fahrten mit dem Wilden Robert, Gartenfachvorträge, das Grüne Klassenzimmer sowie eine Händlermeile.

Förderverein wieder dabei

Auch der Förderverein Landesgartenschau Oschatz 2006 mit Frank Kupfer an der Spitze freut sich auf das kommende Jahr, wenn die verschobene Schau ausgerichtet wird. „Wir waren bis jetzt bei jeder Gartenschau mit im Boot und werden es auch 2022 sein“, betont Frank Kupfer. Für die Ausrichtung hat der Förderverein ein Extra-Budget zur Verfügung gestellt.

Von Hagen Rösner und Christian Kunze